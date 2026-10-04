Los "Dragones Celestes" sumaron por primera vez en el año dos victorias consecutivas y enredan a los aconcagüinos en el pleito por la permanencia.

Un duelo relevante por la permanencia en Primera B fue el que tuvieron en el Valle del Aconcagua los cuadros de Unión San Felipe y Deportes Iquique, quienes buscaban alejarse de la pelea en la parte baja para respirar tranquilos en el tramo final de la temporada.

Si bien quien tenía la presión de ganar era el equipo de Juan José Luvera para alejarse a siete puntos del colista Rangers, la escuadra de Hernán Peña tenía claridad que si lograba el triunfo no sólo aseguraba la permanencia, además seguía vivo para pelear por entrar a la Liguilla.

Con esa seriedad lo tomó Iquique, quien a través de César González (46′) y un cabezazo del paraguayo Mario López (79′) firmó el 2-0 definitivo que les permite mantenerse en Primera B y enfocarse en la parte alta, a diferencia de San Felipe que peleará hasta el final por quedarse en la categoría.

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta victoria, los Dragones Celestes aseguran su presencia en la categoría al llegar hasta el 12° puesto con 31 puntos y queda a seis de entrar a la liguilla por el tercer ascenso. Los aconcagüinos, en tanto, permanecen una fecha más penúltimos con 22 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Ambos equipos verán acción el lunes 12 de octubre en el cierre de la jornada 27 en Primera B. San Felipe visitará a Rangers en Talca para una “final” por la permanencia a las 15:00 horas. Mientras que Iquique recibirá a Unión Española desde las 17:30 horas.