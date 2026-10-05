El argentino haría su regreso a la banca luego de salir de Universidad de Chile durante esta temporada.

Francisco Meneghini no dejó una muy buena imagen con su último paso por Universidad de Chile. Sin embargo, otro club nacional confía en sus capacidades y ya lo contactó.

Paqui llegó muy joven a suelo nacional, siendo uno de los asistentes de Marcelo Bielsa. Finalmente terminó haciendo carrera en el país, trabajando también con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, hasta que finalmente inició su propio camino como entrenador.

El nuevo equipo de Francisco Meneghini

Francisco Meneghini comenzó el 2026 en Universidad de Chile, precedido de una buena campaña en O’Higgins. En Rancagua había clasificado a Copa Libertadores y quería traspasar eso al Bulla, pero la historia fue muy distinta en el CDA.

Solo un puñado de partidos, con un triunfo ante Colo Colo en el Estadio Monumental y nada más, bastó para que se fuera en marzo. Desde entonces Paqui ha estado actualizando el currículum, esperando alguna llamada, la cual llegó nuevamente desde Chile.

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De acuerdo a Sabes Deportes, es Deportes Concepción el equipo que le marcó a Meneghini y le preguntó respecto a su proyecto deportivo. ¿Y Fernando Díaz? Ahí viene todo el tema de este sorpresivo contacto.

Según el citado medio, no toda la dirigencia está convencida de que Nano Díaz siga en el León de Collao durante el 2027. Esto a pesar de el entrenador agarró al equipo en zona de descenso y lo tiene luchando por entrar en la siguiente Copa Sudamericana.

Meneghini dirigió 7 partidos en U. de Chile: 1 triunfo, 4 empates y 2 derrotas. Imagen: Photosport

Ante la incertidumbre, desde Concepción están explorando opciones y una de las que surgió fue Francisco Meneghini. Este contacto con Paqui no habría agradado para nada al plantel y al entorno de los Lilas, considerando que todavía están en plena competencia y que resta mucho para el término de temporada. Si este es el inicio del ciclo de Paqui en el León de Collao, está comenzando de mala manera.