Pese al triunfo en la ida, en el cuadro textil quieren cerrar sin sorpresas la llave en Valparaíso. “Conocemos la dinámica de la división”, recalcó Álvaro Salazar a Redgol.

Cobreloa se alzó como campeón de la Primera B y se quedó con el primer ascenso. Sin embargo, ahora todas las miradas se enfocan en la Liguilla y la definición del último cupo para pasar a la Liga de Primera.

Oportunidad que quiere aprovechar Deportes Recoleta para dar el batacazo del 2026. Así lo demostró en su debut ante Santiago Wanderers donde sumó un valioso triunfo por 3-1.

ver también Presidente recién ascendido responde cachetazo a Jorge Segovia: “Unión Española y Trasandino siempre serán de sus hinchas”

El cuadro textil terminó séptimo en la tabla general, por lo que agarró el penúltimo cupo para la Liguilla. Tras ello, el destino indicó que el elenco de Valparaíso fuese su rival, uno de los principales candidatos a quedarse con el segundo ascenso.

Publicidad

Sin embargo, en el partido de ida el elenco de Recoleta logró doblarle la mano al destino. Tal como lo hizo hace unas semanas atrás en el Estadio Santa Laura. Es que ahora la expulsión de Ignacio Flores, permitió que el cuadro dirigido por Francisco Arrué despertara a tiempo y remontara el marcador que abrió Christopher Valenzuela para los del puerto.

Los goles de Branco Provoste, Carlos Gonzales y Roberto Riveros, permitieron la remontada y ahora llegan a la revancha con el 3-1 a su favor. Pese a ello, en el plantel siguen enfocados en asegurar la llave en su visita al Estadio Elias Figueroa.

“Tenemos un saldo positivo ante un gran rival como Santiago Wanderers. El viernes pasado tuvimos una gran presentación”, destacó Álvaro Salazar en conversación con Redgol.

Publicidad

Publicidad

El portero formado en Colo Colo no escondió su sorpresa por el abultado marcador. Pero recalcó que siguen con los pies sobre la tierra para la revancha. “Si nos decías ese resultado antes de iniciar el partido, lo firmábamos altiro. Pero conociendo al rival y la dinámica de la división ya estamos enfocados en ganar en la vuelta. Todavía no hemos conseguido nada”, recalcó.

Salazar buscará cerrar la llave ante Wanderers para soñar con el ascenso

-Lo escucho y no se puede dar ningún centímetro de ventaja en la Liguilla…

-Ellos tienen jugadores de gran trayectoria, por lo que siguen siendo un gran rival.

-Pero ustedes también tienen lo suyo, por algo llegaron a la fase final

-Tenemos un plantel de experiencia y jerarquía. Este grupo se planteó objetivos y se permite ilusionar. Vamos partido a partido. Sabemos que es una división muy difícil.

Publicidad

Publicidad

-Se ha notado la mano de Francisco Arrué entonces

-Desde el día uno plantea su linea de juego. También destaco la competitividad que impone en el plantel. El que compite bien durante la semana es el que juega. No hay preferencias ni tienes la camiseta asegurada. Si te duermes un poco, no tienen reparos en hacer modificaciones. Es lo que nos ha dado rendimientos a lo largo del año y te permite realizar buenas campañas.

¿Cuándo es la revancha entre Deportes Recoleta y Santiago Wanderers?

El primer partido terminó por 3-1 a favor de Deportes Recoleta. Ahora la revancha será el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Elias Figueroa donde Santiago Wanderers será local.

El cuadro caturro necesita un triunfo por mínimo dos goles para forzar los penales. Un empate, un triunfo por diferencia de un gol de Wanderers o la victoria de Recoleta, les permitirá pasar a la siguiente ronda a los dirigidos por Francisco Arrué.

Publicidad