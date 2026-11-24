Lucas Cornejo se transformó en uno de los pilares de Cobreloa y se alzó como nuevo campeón de la Primera B.

Cobreloa se alza como nuevo campeón de la Primera B. El elenco dirigido por Mario Salas superó por penales a San Luis de Quillota y suma un nuevo título a su vitrina. Lo que también permite al cuadro minero retornar a la Liga de Primera y volver a luchar con los grandes del balompié nacional.

Un ascenso que estuvo marcado por la presencia de jugadores formados en casa. Como lo es el caso de Lucas Cornejo que fue participe de la campaña para retornar a la Primera División.

ver también “Es un DT de Primera División”: capitán de Cobreloa pide continuidad de Mario Salas

El defensa dijo presente en 20 partidos del campeonato y además se transformó en pieza clave para completar los minutos sub 21, alcanzando la cifra de 1255 minutos dentro de la cancha.

Una campaña que se celebró con todo en la familia Cornejo, que se ha transformado en una de las dinastías más destacas del fútbol chileno. “Desde que era un niño, siempre había soñado con este momento: ganar algo con el club que amo y que me vio crecer. Hoy puedo decir que LOS SUEÑOS SI SE CUMPLEN!! Con mucho esfuerzo, disciplina y perseverancia”, destacó el joven jugador en sus redes.

El homenaje a Fernando Cornejo

Sin embargo, el momento que más emocionó fue el recuerdo que tuvo para su padre Fernando Cornejo. Es que Lucas llevó el trofeo de campeón hasta el mural en honor al histórico volante en el estadio Zorros del Desierto y le dedicó este nuevo título del cuadro minero que defendió por tantos años.

“Dedicarle esta copa a mi papá. Me habría encantado haber estado con él en este momento, pero sé que en el cielo está muy contento y feliz por todo lo que he logrado”, agregó entre aplausos de sus compañeros y seguidores.

La emotiva postal de Lucas junto a su padre en el Estadio Zorros del Desierto.

Pero esto no termina acá y ahora las miradas ya se posan sobre el 2027. El volante es parte de los 13 jugadores de Cobreloa que mantienen contrato vigente.

Por lo que cuentan los días para iniciar la pretemporada y preparar el retorno a la Liga de Primera, lo que comenzará con un desafío de palabras mayores ya que el debut será ante el actual campeón Colo Colo.