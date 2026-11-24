En su debut La Roja venció a Argelia. Ahora en la segunda fecha quieren seguir por la senda de la victoria.

La Copa del Mundo Sub 17 tiene como protagonista a Chile. En su segundo encuentro enfrentará a República Dominicana, donde intentará conseguir una nueva victoria.

La Roja comenzó de buena manera en la cita planetaria, debido a que en su debut derrotó a Argelia por 4-2 en la competición que se disputa en Qatar. Con esto, si los dirigidos por Ariel Leporati vuelven a ganar, asegurarán el pasaje a la siguiente ronda.

República Dominicana por su parte si bien no es un habitual en este tipo de competiciones, asoma como un oponente complejo. En su estreno igualaron ante Montenegro, el otro integrante de este grupo J. Ante Chile buscarán demostar que tienen argumentos para avanzar de fase.

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