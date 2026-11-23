La Roja va por su segundo desafío en el Mundial Sub 17 tras debutar con una remontada ante Argelia.

La Selección Chilena Sub 17 busca mantener su buen inicio en el Mundial de Qatar 2026. El equipo de Ariel Leporati enfrentará a República Dominicana por la segunda fecha del Grupo J.

La Roja debutó con un emocionante triunfo por 4-2 ante Argelia. Pese a comenzar dos goles abajo, logró remontar en apenas 13 minutos y quedarse con los tres puntos.

Con ese resultado y el empate entre Montenegro y República Dominicana, Chile quedó como líder del grupo y ahora buscará una nueva victoria que podría asegurar su clasificación a la siguiente fase.

La Roja Sub-17 remontó un 0-2 y se impuso 4-2 en su primer partido Mundialista.

¿Cuándo juega Chile vs. República Dominicana por el Mundial Sub 17?

El partido entre Chile y República Dominicana será este martes 24 de noviembre, desde las 11:30 horas , en la Cancha 3 del Complejo Aspire Zone, Qatar, por la segunda fecha del Grupo J.

Los dirigidos por Ariel Leporati intentarán conseguir su segundo triunfo consecutivo para acercarse a la clasificación.

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¿Qué canal transmite Chile vs. República Dominicana?

El partido de La Roja Sub 17, se podrá ver a través de la señal de DSports+ PLUS (613/1613) y también estará disponible en streaming por DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.

En resumen…