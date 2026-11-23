La Selección Chilena Sub 17 busca mantener su buen inicio en el Mundial de Qatar 2026. El equipo de Ariel Leporati enfrentará a República Dominicana por la segunda fecha del Grupo J.
La Roja debutó con un emocionante triunfo por 4-2 ante Argelia. Pese a comenzar dos goles abajo, logró remontar en apenas 13 minutos y quedarse con los tres puntos.
Con ese resultado y el empate entre Montenegro y República Dominicana, Chile quedó como líder del grupo y ahora buscará una nueva victoria que podría asegurar su clasificación a la siguiente fase.
La Roja Sub-17 remontó un 0-2 y se impuso 4-2 en su primer partido Mundialista.
¿Cuándo juega Chile vs. República Dominicana por el Mundial Sub 17?
El partido entre Chile y República Dominicana será este martes 24 de noviembre, desde las 11:30 horas, en la Cancha 3 del Complejo Aspire Zone, Qatar, por la segunda fecha del Grupo J.
Los dirigidos por Ariel Leporati intentarán conseguir su segundo triunfo consecutivo para acercarse a la clasificación.
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¿Qué canal transmite Chile vs. República Dominicana?
El partido de La Roja Sub 17, se podrá ver a través de la señal de DSports+ PLUS (613/1613) y también estará disponible en streaming por DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.
En resumen…
- La Selección Chilena Sub 17 enfrentará a República Dominicana el martes 24 de noviembre.
- El partido del Mundial de Qatar 2026 comenzará a las 11:30 horas de Chile.
- DSports y DGO transmitirán en vivo el segundo encuentro del Grupo J de La Roja.