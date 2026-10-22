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Chile vs. México: hora y dónde ver EN VIVO y GRATIS a La Roja en el Mundial Femenino Sub 17

Chile enfrenta este jueves a México por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo en Marruecos.

Por Franccesca Arnechino

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LA Roja enfrenta a México por la segunda fecha del Grupo F.
© La Roja.LA Roja enfrenta a México por la segunda fecha del Grupo F.

La Selección Chilena Femenina Sub 17 afronta un desafío decisivo en el Mundial de Marruecos. Este jueves 22 de octubre, La Roja se medirá ante México con la misión de sumar tres puntos importantes en su lucha por avanzar a la siguiente fase.

El equipo dirigido por Vanessa Arauz viene de igualar 1-1 frente a Australia en su debut mundialista, con gol de Kiara Concha. Ahora Chile intentarán aprovechar su segunda presentación para conseguir su primera victoria en el certamen.

Chile iguala con Australia en su debut en el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos.

Chile iguala con Australia en su debut en el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos.

¿A qué hora juega Chile vs. México en el Mundial Femenino Sub 17?

Chile y México se enfrentan este jueves 22 de octubre, a las 15:00 horas de Chile, en la Cancha 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Marruecos, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial Femenina Sub 17.

El compromiso de La Roja se podrá ver EN VIVO por televisión a través de DSports+ Plus (613 y 1613). La transmisión estará disponible mediante las plataformas de streaming DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

Chile iguala con Australia en su debut en el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos

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México llega golpeado tras caer 2-0 ante España en su estreno, por lo que también necesita sumar para conservar sus opciones de clasificación.

Así las cosas, el duelo entre chilenas y mexicanas asoma como un compromiso importante para las aspiraciones de ambas selecciones. La Roja busca un triunfo para dar un paso hacia la próxima ronda de la cita planetaria.

En resumen…

  • Partido: Chile vs. México, Mundial Femenino Sub 17.
  • Horario: jueves 22 de octubre, a las 15:00 horas de Chile.
  • Dónde ver: Chilevisión, DSports, MiCHV, DGO y Paramount+.
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