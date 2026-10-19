Llegó el momento para la Selección Chilena Femenina Sub 17 y comienza este lunes su participación en el Mundial de la categoría en Marruecos, con el duelo ante Australia.
El equipo dirigido por Vanessa Arauz buscará comenzar con el pie derecho en el certamen internacional, después de una preparación que dejó buenas sensaciones antes de viajar al continente africano.
Chile consiguió su clasificación al Mundial tras finalizar en el tercer lugar del Sudamericano Femenino Sub 17 de 2026, torneo que también entregó pasajes a Brasil, Argentina y Venezuela.
Chile se estrena en el Mundial Femenino Sub 17.
¿A qué hora juega Chile vs. Australia en el Mundial Sub 17?
El estreno de La Roja Femenina Sub 17 ante Australia será este lunes 19 de octubre, a partir de las 15:00 horas de Chile, en la Cancha 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Marruecos.
Podrás ver a La Roja EN VIVO a través de la señal de Chilevisión, por señal abierta, y de DSports 2. Además estará disponible vía streaming en MiCHV, DGO y Paramount+.
DSports 2
- DirecTV: 612/1612
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En la previa, el combinado nacional disputó dos amistosos y consiguió dos victorias: primero derrotó por 1-0 a Marruecos y luego se impuso por 2-1 ante Nueva Zelanda. Ahora, deberá trasladar esos resultados a la competencia oficial.
El duelo marcará el debut en el grupo F, por lo que sumar un triunfo será clave antes de enfrentar a México y España, rivales que también buscarán avanzar de ronda.
En resumen…
- Partido: Chile vs. Australia, Mundial Femenino Sub 17.
- Horario: lunes 19 de octubre, a las 15:00 horas de Chile.
- Dónde ver: Chilevisión, DSports, MiCHV, DGO y Paramount+.