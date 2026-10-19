Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Australia: a qué hora juega y qué canal transmite a La Roja en el Mundial Femenino Sub 17

La Selección Chilena inicia este lunes su camino en la Copa del Mundo de Marruecos.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja Femenina Sub 17 inicia su sueño mundialista.
© La Roja.La Roja Femenina Sub 17 inicia su sueño mundialista.

Llegó el momento para la Selección Chilena Femenina Sub 17 y comienza este lunes su participación en el Mundial de la categoría en Marruecos, con el duelo ante Australia.

El equipo dirigido por Vanessa Arauz buscará comenzar con el pie derecho en el certamen internacional, después de una preparación que dejó buenas sensaciones antes de viajar al continente africano.

Chile consiguió su clasificación al Mundial tras finalizar en el tercer lugar del Sudamericano Femenino Sub 17 de 2026, torneo que también entregó pasajes a Brasil, Argentina y Venezuela.

Chile se estrena en el Mundial Femenino Sub 17.

Chile se estrena en el Mundial Femenino Sub 17.

¿A qué hora juega Chile vs. Australia en el Mundial Sub 17?

El estreno de La Roja Femenina Sub 17 ante Australia será este lunes 19 de octubre, a partir de las 15:00 horas de Chile, en la Cancha 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Marruecos.

Podrás ver a La Roja EN VIVO a través de la señal de Chilevisión, por señal abierta, y de DSports 2. Además estará disponible vía streaming en MiCHV, DGO y Paramount+.

DSports 2

  • DirecTV: 612/1612
Chile conoce su camino: Los grupos de los Mundiales Sub 17 masculino y femenino

ver también

Chile conoce su camino: Los grupos de los Mundiales Sub 17 masculino y femenino

En la previa, el combinado nacional disputó dos amistosos y consiguió dos victorias: primero derrotó por 1-0 a Marruecos y luego se impuso por 2-1 ante Nueva Zelanda. Ahora, deberá trasladar esos resultados a la competencia oficial.

El duelo marcará el debut en el grupo F, por lo que sumar un triunfo será clave antes de enfrentar a México y España, rivales que también buscarán avanzar de ronda.

En resumen…

  • Partido: Chile vs. Australia, Mundial Femenino Sub 17.
  • Horario: lunes 19 de octubre, a las 15:00 horas de Chile.
  • Dónde ver: Chilevisión, DSports, MiCHV, DGO y Paramount+.
Lee también
Por la lluvia y granizos: se suspende el primer partido en Santiago
Selección Chilena

Por la lluvia y granizos: se suspende el primer partido en Santiago

Chile vs. Bolivia: horario y dónde ver EN VIVO a La Roja Femenina
Selección Chilena

Chile vs. Bolivia: horario y dónde ver EN VIVO a La Roja Femenina

La nómina de La Roja para el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos
Selección Chilena

La nómina de La Roja para el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos

Es oficial: El fixture de La Roja en Mundial Femenino Sub 17 2026
Selección Chilena

Es oficial: El fixture de La Roja en Mundial Femenino Sub 17 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo