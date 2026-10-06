La entrenadora Vanesa Arauz oficializó la lista con 21 futbolistas para la cita planetaria que se disputará en Marruecos desde el 17 de octubre.

En menos de dos semanas, la Selección Chilena arrancará su participación en el Mundial Femenino Sub 17 que se jugará por segundo año consecutivo en Marruecos, en lo que marca el regreso a la máxima cita planetaria después de cuatro años.

Para este certamen, la entrenadora ecuatoriana Vanesa Arauz presentó su convocatoria final con 21 futbolistas, donde la base proviene del equipo que acabó tercero en el Sudamericano de la categoría en Canadá y participó en la última Liga Evolución de Conmebol.

De la nómina de Chile, el equipo que más aporta a la convocatoria es Colo Colo con cinco jugadoras, entre ellas el nombre más destacado del equipo, como es la delantera Catalina Muñoz, hijo del exdelantero Carlos Muñoz y que es una de las goleadoras del fútbol joven.

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La nómina de Chile para el Mundial Femenino Sub 17

ARQUERAS

Oriana Cristancho (Universidad de Chile)

Camila Ojeda (Deportes Puerto Montt)

Lía Peña (Colo Colo)

DEFENSAS

Isabel Cabrera (Colo Colo)

Florencia Gálvez (Santiago Wanderers)

Josefa Munita (Universidad Católica)

Constanza Sánchez (Universidad de Chile)

María Paz Valdivieso (Huachipato)

VOLANTES

Amparo Abarca (Universidad Católica)

Isidora Benavides (Rangers)

Valentina Contreras (Universidad Católica)

Lía Cruz (Colo Colo)

Amaral Farías (Colo Colo)

Antonella Martínez (Sin club)

Martina Poblete (Rangers)

Thiare Vargas (Deportes Puerto Montt)

DELANTERAS

Kiara Concha (Universidad de Chile)

Elisa Cornejo (Universidad Católica)

Antonia Crot (Cobresal)

Catalina Muñoz (Colo Colo)

Antonella Villagrán (Deportes Puerto Montt)

Los partidos de La Roja Femenina en Marruecos

LUNES 19 DE OCTUBRE

Chile vs. Australia / 15:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 4)

JUEVES 22 DE OCTUBRE

Chile vs. México / 15:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 4)

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Chile vs. España / 12:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 2)

En síntesis