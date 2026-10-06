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Selección Chilena

Chile tiene nómina para el Mundial Femenino Sub 17: Catalina Muñoz lidera el ataque

La entrenadora Vanesa Arauz oficializó la lista con 21 futbolistas para la cita planetaria que se disputará en Marruecos desde el 17 de octubre.

Por Alfonso Zúñiga

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La Selección Chilena tiene nómina para el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos.
© Comunicaciones FFCHLa Selección Chilena tiene nómina para el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos.

En menos de dos semanas, la Selección Chilena arrancará su participación en el Mundial Femenino Sub 17 que se jugará por segundo año consecutivo en Marruecos, en lo que marca el regreso a la máxima cita planetaria después de cuatro años.

Para este certamen, la entrenadora ecuatoriana Vanesa Arauz presentó su convocatoria final con 21 futbolistas, donde la base proviene del equipo que acabó tercero en el Sudamericano de la categoría en Canadá y participó en la última Liga Evolución de Conmebol.

De la nómina de Chile, el equipo que más aporta a la convocatoria es Colo Colo con cinco jugadoras, entre ellas el nombre más destacado del equipo, como es la delantera Catalina Muñoz, hijo del exdelantero Carlos Muñoz y que es una de las goleadoras del fútbol joven.

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La nómina de Chile para el Mundial Femenino Sub 17

ARQUERAS

  • Oriana Cristancho (Universidad de Chile)
  • Camila Ojeda (Deportes Puerto Montt)
  • Lía Peña (Colo Colo)

DEFENSAS

  • Isabel Cabrera (Colo Colo)
  • Florencia Gálvez (Santiago Wanderers)
  • Josefa Munita (Universidad Católica)
  • Constanza Sánchez (Universidad de Chile)
  • María Paz Valdivieso (Huachipato)

VOLANTES

  • Amparo Abarca (Universidad Católica)
  • Isidora Benavides (Rangers)
  • Valentina Contreras (Universidad Católica)
  • Lía Cruz (Colo Colo)
  • Amaral Farías (Colo Colo)
  • Antonella Martínez (Sin club)
  • Martina Poblete (Rangers)
  • Thiare Vargas (Deportes Puerto Montt)

DELANTERAS

  • Kiara Concha (Universidad de Chile)
  • Elisa Cornejo (Universidad Católica)
  • Antonia Crot (Cobresal)
  • Catalina Muñoz (Colo Colo)
  • Antonella Villagrán (Deportes Puerto Montt)

Los partidos de La Roja Femenina en Marruecos

LUNES 19 DE OCTUBRE

  • Chile vs. Australia / 15:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 4)

JUEVES 22 DE OCTUBRE

  • Chile vs. México / 15:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 4)

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

  • Chile vs. España / 12:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 2)

En síntesis

  • La DT Vanesa Arauz oficializó la nómina de 21 futbolistas para el Mundial Femenino Sub 17 de Marruecos.
  • Colo Colo es el gran club que aporta la mayor cantidad de seleccionadas al plantel, con cinco en total.
  • Entre las convocadas destaca la promisoria goleadora Catalina Muñoz, hija del ex atacante Carlos Muñoz.
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