Tras su brillante Sudamericano en Paraguay, el equipo de Vanesa Arauz buscará dar la sorpresa en un grupo "de la muerte" durante la cita planetaria.

Por tercera vez en su historia, la Selección Chilena jugará un Mundial Femenino Sub 17. La última vez que estuvo presente fue en India 2022 donde no logró pasar la fase de grupos. Cuatro años después participará en la cita que se disputará en Marruecos.

Luego de una brillante actuación en el Sudamericano de la categoría que se jugó este año en Paraguay, el equipo que dirige la ecuatoriana Vanesa Arauz tendrá un desafío no menor pues tendrá que hacer frente a una zona muy complicada.

Chile formará parte del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2026, donde se enfrentará con España, además de las escuadras de México y Australia, quien será su rival en el debut programado para el lunes 19 de octubre, en exactas dos semanas.

ver también Chile conoce su camino: Los grupos de los Mundiales Sub 17 masculino y femenino

El fixture de Chile en Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2026

LUNES 19 DE OCTUBRE

Chile vs. Australia / 15:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 4)

JUEVES 22 DE OCTUBRE

Chile vs. México / 15:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 4)

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Chile vs. España / 12:00 horas / Complejo de fútbol femenino (Campo 2)

Recordemos que al ser una Copa del Mundo de 24 equipos, clasificarán a los octavos de final los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos, además de los cuatro mejores terceros. Precisamente a aquello apuntará La Roja Femenina en Marruecos.

En síntesis