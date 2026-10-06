Chile enfrenta a México en el último duelo amistoso de esta fecha FIFA. Una de las grandes novedades, es el regreso de Brayan Cortés tras una larga ausencia del seleccionado.
Desde que militaba en Deportes Iquique, Cortés logró ir haciéndose un nombre en La Roja. Sus grandes condiciones lo llevaron a Colo Colo y de ahí pasó a ser un fijo en Juan Pinto Durán. Sin embargo, el arribo de Nicolás Córdova como interino lo alejó.
El regreso de Cortés
Cuando se retiró Claudio Bravo de la selección chilena, Ricardo Gareca eligió a Gabriel Arias como su sucesor. Claro que el argentino nacionalizado chileno no tuvo buen rendimiento, por lo que terminó agarrando el arco Brayan Cortés en 2024.
El por entonces portero de Colo Colo lo hizo de buena manera, pero en 2025 tuvo un fuerte bajón en los Albos. Su último partido por Chile fue el 10 de junio de ese año, cuando La Roja cayó por 1-0 ante Bolivia como visita. También fue el último encuentro de Gareca al mando.
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El arribo de Nicolás Córdova como DT interino, justo coincidió con la partida de Brayan Cortés a Peñarol. El “profe métricas” se la jugó por Lawrence Vigouroux y el iqueño fue el afectado. No solo salió del arco, sino que también de las nóminas.
Durante un largo tiempo, entre su paso por Uruguay y su llegada a Argentinos Juniors, Córdova no consideró a Cortés. Sin embargo, su nivel en el Bicho fue tan bueno que obligó al interino a hacerle espacio nuevamente. Hoy, tras más de un año, se parará bajo los tres palos de La Roja.
Cortés ha jugado 25 partidos por Chile. Imagen: Photosport
Chile enfrenta a México este martes 6 de octubre a las 23:30 horas. Lawrence Vigouroux ha tenido un buen rendimiento, pero ahora será turno de Brayan Cortés para mostrar sus condiciones. La Roja tiene varios problemas, pero al menos el arco parece estar bien cubierto.