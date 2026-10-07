El experimentado Ricardo Tuca Ferretti, quien fue entrenador de Tigres y en dos ocasiones seleccionador interino del Tri, disparó las especulaciones en torno al ciclo liderado por Rafael Márquez al cabo del 2-0 que firmó la selección chilena.

México disputó cuatro partidos amistosos en esta fecha FIFA y no consiguió ninguna victoria, pero para colmo de males le puso punto final a esta gira con una derrota ante Chile. El equipo adiestrado por Nicolás Córdova venció por 2-0 al Tri.

Un gol de Maximiliano Gutiérrez y otro de Vicente Pizarro sentenciaron el triunfo de la selección chilena. En ese contexto, Rafa Márquez recibió varias críticas de la prensa azteca, siempre muy fervorosa cuando se trata del combinado nacional. Y un experimentado entrenador sacó la voz para defenderlo.

Se trata de Ricardo Ferretti, quien tuvo bajo su tutela a Eduardo Vargas en los Tigres. También fue director técnico interino de México en dos ocasiones. Si bien nació en Brasil, se nacionalizó mexicano hace varios años. Lo primero que hizo fue recordar a un icónico goleador del Tri.

Eduardo Vargas celebra junto al Tuca Ferretti en el Tigres. (Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images).

“Cuando Hugo Sánchez dirigió a la selección, ¿por qué nadie dijo que debería jugar como el Real Madrid? Entonces acá es el cuerpo técnico que tenemos es español”, manifestó el Tuca Ferretti, quien le dejó una crítica a los colaboradores del seleccionador.

Rafa Márquez camina junto a Juanma Lillo, un español que Josep Guardiola considera su mentor futbolístico. (Chris Coduto/Getty Images).

Entre ellos destaca Juanma Lillo, quien fue colaborador de Jorge Sampaoli en la selección chilena que conquistó la Copa América por primera vez en la historia. “No están actualizados de la idiosincrasia del futbolista mexicano. Nosotros debemos de jugar como hormigas: juntos, agrupados”, aseguró Tuca Ferretti.

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Este experimentado entrenador, quien hoy en día es comentarista en la TV de México, sacó varias conclusiones luego de la caída ante Chile. “No hay que pensar que tenemos grandes individualidades o el gran plantel”, manifestó Ricardo Ferretti.

“Esa base de conjunto agrupado, para poder solventar todas las situaciones. El problema de Rafa Márquez no es el resultado. El problema es que tenemos dos grupos”, lanzó el avezado estratego de 72 años. Y desató todas las especulaciones con una acusación.

Tuca Ferretti dirigió a Cruz Azul hasta agosto de 2023. (Hector Vivas/Getty Images).

Dijo que “uno que apoya y el otro está esperando que fracase. De arriba. A poco nadie sabe eso, este es el detalle”. Una aseveración que disparó las interrogantes en torno al proceso que lidera Rafa Márquez, otrora defensor central del Barcelona de España y el AS Mónaco de Francia.

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