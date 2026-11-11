Este mediocampista de 23 años ha tenido un gran semestre en la máxima categoría trasandina y detalló la importancia del fútbol en el vecino país para sumarle a la Roja, que afina detalles para jugar dos amistosos frente a Colombia.

Son varios los jugadores de la selección chilena que militan en la máxima categoría de Argentina. Uno es Vicente Pizarro, bastión en el mediocampo de Rosario Central. Otro que juega en la élite trasandina es Williams Alarcón, quien milita en Boca Juniors.

También está el arquero Brayan Cortés, quien ha sido un buen valor de Argentinos Juniors durante esta campaña. Y uno más es César Pérez, quien en el último tiempo ha despuntado en Defensa y Justicia. Precisamente el exjugador de Magallanes fue quien se refirió a otra convocatoria en la Roja.

“Contento por mi rendimiento en el club, eso me ha traído hasta acá. Estar en la sdelección es lo más importante para todo jugador. Estar es una alegría inmensa”, afirmó Pérez, quien en Chile jugó en Unión La Calera además de su paso por la Academia.

César Pérez en acción durante la Copa América 2024. (Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport).

Y abordó los dos duelos amistosos que tendrá el Equipo de Todos en esta fecha FIFA. “Colombia es una selección mundialista, un rival directo en clasificatorias. Estos partidos son para medir cómo estamos. Veo un buen grupo, es muy sano, de muy buena gente y buenos jugadores”, manifestó el futbolista de 23 años.

“Se lleva un tiempo trabajando con Nico, vamos aceitando cada vez más su idea. En la última gira, sacando el partido con Canadá, hicimos un gran desempeño. Trataremos de hacer lo mismo y mejor”, apuntó Pérez, quien esta temporada suma 19 partidos en el Halcón de Varela. Marcó dos goles y regaló tres asistencias.

Las sensaciones son positivas para Pérez, sobre todo por lo hecho ante Estados Unidos y México. “Son grandes rivales, todos estuvieron en el Mundial. Estamos muy cerca de un mejor nivel para competir como lo hacía la selección”, afirmó el todoterreno centrocampista.

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César Pérez afirma cuál es el aporte de Argentina a la selección chilena

La selección chilena ha tenido muchos jugadores de Argentina últimamente, incluidos dos que ya emigraron del vecino país. Como Rodrigo Echeverría, quien milita en el León de México, pero desde su estadía en Huracán que forma parte constantemente de la Roja.

O Felipe Loyola, quien hoy pertenece al registro del Pisa en la Serie B de Italia, pero se ganó el rótulo de indiscutido en Independiente de Avellaneda. “En el fútbol argentino hay un dinamismo en la mitad de la cancha por sobre todas las cosas. Hay una linda competencia entre los volantes que estamos acá”, expuso Pérez.

César Pérez lucha un balón contra Milton Delgado de Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Sin duda al que le toque jugar lo hará mejor. Pero la liga argentina tiene un roce más físico, capaz eso se puede aportar a lo que todos tenemos de cualidades. Queremos que estar en la selección sea una fiesta lo más agradable posible y tener un resultado positivo”, aseguró sobre los duelos ante Colombia.

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Así terminó Defensa y Justicia en el Grupo B del Torneo Clausura de Argentina

Defensa y Justicia ganó su lugar a la postemporada en el Torneo Clausura del fútbol argentino gracias a los 28 puntos que recopiló en 16 encuentros del Grupo B.