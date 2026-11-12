La Roja enfrentará dos veces a Colombia en noviembre, con uno de los partidos transmitido por televisión abierta.

La Selección Chilena se prepara para una nueva doble fecha internacional, enfrentando a Colombia en dos amistosos durante noviembre, que servirán para continuar el proceso de Nicolás Córdova.

El segundo partido marcará el regreso de La Roja al Estadio Nacional, que no juega desde septiembre de 2025 en el coloso de Ñuñoa, cuando empató sin goles ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Paulo Díaz no jugará por la Selección en amistosos con Colombia.

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia?

La Selección Chilena tendrá dos encuentros frente al conjunto cafetero durante la Fecha FIFA de noviembre:

Viernes 13 de noviembre: Chile vs. Colombia, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Chile vs. Colombia, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Martes 17 de noviembre: Chile vs. Colombia, en el Estadio Nacional de Santiago.

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Los horarios de ambos compromisos todavía están pendientes de confirmación por parte de la ANFP.

Además, el primer amistoso tendrá un carácter solidario: los fondos recaudados serán destinados exclusivamente a ayudar a las víctimas y damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

¿Qué canal transmite Chile vs. Colombia?

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

9 (Santiago)

TDT

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaí’so)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepción)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

En resumen…