La Selección Chilena juvenil disputará dos partidos ante el combinado mexicano durante noviembre.

La Roja Sub 20 tendrá una doble prueba internacional frente a México y los hinchas podrán seguir ambos compromisos por televisión con programación ya confirmada. Serán dos los dos amistosos que disputará el equipo dirigido por Sebastián Miranda.

El primero será este viernes 13 de noviembre, mientras que el siguiente está agendado para lunes 16 de noviembre. Ambos forman parte de la preparación del combinado nacional de cara al Sudamericano Sub 20, entre enero y febrero de 2027.

Chile Sub 20 enfrenta a México.

¿Dónde ver Chile vs. México Sub 20 EN VIVO?

Los dos amistosos de La Roja frente a México se podrán ver a través de Mega 2, señal que contará con la transmisión de ambos partidos.

El primer partido se disputará este viernes 13 de noviembre, a las 14:30 horas, mientras que el segundo encuentro está programado para el lunes 16, a las 11:00 horas.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

Mega 2

VTR: 26/736

Claro: 519

DirecTV: 1155

Entel TV: 73

TUVES: 551

Mundo: 520

Mundo GO!: 50

GTD/Telsur: 839

Zapping: 27

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¿Cómo ver Mega 2 en televisión?

Para encontrar Mega 2 en la televisión abierta, debes ingresar al menú de configuración de tu televisor y seleccionar la opción de búsqueda automática de canales.

Una vez finalizado el escaneo, la señal debería aparecer en la lista de canales disponibles. Si no la encuentras, puede deberse a la cobertura de televisión digital de tu sector o a la orientación de la antena.

De esta manera, los hinchas podrán seguir de cerca a las promesas del fútbol chileno en sus dos desafíos ante México, en una etapa clave de preparación para el Sudamericano de la categoría.

En resumen…