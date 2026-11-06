La Selección Chilena ya tiene claro cuál será su primer desafío oficial en el 2027, donde buscará volver a meterse en una Copa del Mundo juvenil, algo que no consigue en cancha desde el 2013. Hablamos del Sudamericano Sub 20.
El certamen continental que entregará cuatro cupos para el Mundial de la categoría que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán entre el 17 de septiembre y 9 de octubre del próximo año, ya tiene confirmado de parte de Conmebol la fecha de realización así como su sede.
El organismo oficializó que el Sudamericano Sub 20 se disputará desde el viernes 22 de enero hasta el domingo 7 de febrero. Mientras que el país sede del evento será Colombia, sin confirmarse formalmente qué ciudad o recintos albergarán los encuentros.
Recordemos que el último torneo clasificatorio para el Mundial Juvenil que se jugó en suelo nacional se disputó en Venezuela el 2025, donde si bien Chile logró meterse en el hexagonal final, no estuvo entre los cuatro que obtenían la clasificación directa.
Chile ya se prepara para el Sudamericano Sub 20
Con miras al evento de comienzos del próximo año, el equipo que dirige Sebastián Miranda comenzó los trabajos para los amistosos que sostendrá el viernes 13 y lunes 16 de noviembre ante México en escenario por confirmar, pues el CAR “José Sulantay” sigue clausurado.
La nómina de Chile para estos duelos de preparación para el Sudamericano Sub 20 es la siguiente:
ARQUEROS
- Gabriel Maureira – Colo Colo
- José Alburquenque – Universidad de Chile
- Maximiliano Mateluna – Palestino
DEFENSAS
- Paolo Castro – Colo Colo
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Cristopher Valenzuela – Santiago Wanderers
- Gabriel Rodríguez – Universidad Católica
- José Movillo – O’Higgins
- Alonso Olguín – Colo Colo
- Juan Poblete – O’Higgins
- Thomas Dean Coulombe – Espanyol (ESP)
VOLANTES
- Benjamín Pérez – O’Higgins
- Jetzen López – SC Braga (POR)
- Joaquín Soto – Unión La Calera
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Vicente Zenteno – Audax Italiano
- Cristóbal Villarroel – Santiago Wanderers
- Milován Velásquez – Deportes La Serena
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake (USA)
DELANTEROS
- Ignacio Flores – Santiago Wanderers
- Vicente Vargas – Santiago Wanderers
- Ian Alegría – Palestino
- Diego Cofré – Universidad de Chile
- Cristián Rocha – Deportes Temuco
- Roberto Risnaes – Hvidovre (DIN)
- Zidane Yáñez – Nashville (USA)
- Maximiliano Fernández – Unión La Calera
- Vicente Martínez – Colo Colo
ver también
Chile vuelve a perder con Perú y se queda sin medalla en Juegos Suramericanos 2026
En síntesis
- Conmebol confirmó que el Sudamericano Sub 20 se jugará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero.
- Este certamen juvenil otorgará cuatro cupos directos al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.
- La Roja de Sebastián Miranda prepara el torneo con una nómina de 28 citados para jugar contra México.