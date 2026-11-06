El organismo confirmó cuándo se disputará el certamen continental que entregará cuatro cupos al Mundial de la categoría que se jugará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La Selección Chilena ya tiene claro cuál será su primer desafío oficial en el 2027, donde buscará volver a meterse en una Copa del Mundo juvenil, algo que no consigue en cancha desde el 2013. Hablamos del Sudamericano Sub 20.

El certamen continental que entregará cuatro cupos para el Mundial de la categoría que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán entre el 17 de septiembre y 9 de octubre del próximo año, ya tiene confirmado de parte de Conmebol la fecha de realización así como su sede.

El organismo oficializó que el Sudamericano Sub 20 se disputará desde el viernes 22 de enero hasta el domingo 7 de febrero. Mientras que el país sede del evento será Colombia, sin confirmarse formalmente qué ciudad o recintos albergarán los encuentros.

Recordemos que el último torneo clasificatorio para el Mundial Juvenil que se jugó en suelo nacional se disputó en Venezuela el 2025, donde si bien Chile logró meterse en el hexagonal final, no estuvo entre los cuatro que obtenían la clasificación directa.

Chile ya se prepara para el Sudamericano Sub 20

Con miras al evento de comienzos del próximo año, el equipo que dirige Sebastián Miranda comenzó los trabajos para los amistosos que sostendrá el viernes 13 y lunes 16 de noviembre ante México en escenario por confirmar, pues el CAR “José Sulantay” sigue clausurado.

La nómina de Chile para estos duelos de preparación para el Sudamericano Sub 20 es la siguiente:

ARQUEROS

Gabriel Maureira – Colo Colo

José Alburquenque – Universidad de Chile

Maximiliano Mateluna – Palestino

DEFENSAS

Paolo Castro – Colo Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Cristopher Valenzuela – Santiago Wanderers

Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

José Movillo – O’Higgins

Alonso Olguín – Colo Colo

Juan Poblete – O’Higgins

Thomas Dean Coulombe – Espanyol (ESP)

VOLANTES

Benjamín Pérez – O’Higgins

Jetzen López – SC Braga (POR)

Joaquín Soto – Unión La Calera

Mario Sandoval – Audax Italiano

Vicente Zenteno – Audax Italiano

Cristóbal Villarroel – Santiago Wanderers

Milován Velásquez – Deportes La Serena

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (USA)

DELANTEROS

Ignacio Flores – Santiago Wanderers

Vicente Vargas – Santiago Wanderers

Ian Alegría – Palestino

Diego Cofré – Universidad de Chile

Cristián Rocha – Deportes Temuco

Roberto Risnaes – Hvidovre (DIN)

Zidane Yáñez – Nashville (USA)

Maximiliano Fernández – Unión La Calera

Vicente Martínez – Colo Colo

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En síntesis