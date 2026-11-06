El periodista, autor del libro El Método Pellegrini, analizó el contexto actual del fútbol chileno y las posibilidades de que el Ingeniero se haga cargo de la selección adulta.

Este periodista se declara admirador de la carrera de Manuel Pellegrini, el entrenador más importante que ha dado Chile. Por lo mismo, incursionó en el desafío de hacer un libro que repasara la trayectoria del Ingeniero, experimentado DT de 73 años.

Hoy en día, Pellegrini vive su sexta temporada al mando del plantel profesional del Real Betis. Y suena con fuerza para tomar las riendas de la selección chilena. Principalmente, por el deseo que tienen los dirigentes que eso suceda. No porque haya alguna conversación formal para que se produzca.

En ese contexto, Francisco Sagredo conversó con The Clinic y recordó ese perfil del Ingeniero que publicó en noviembre de 2015: El método Pellegrini, que tiene 68 entrevistas que hablan del estilo que tiene el chileno para llevar a cabo su trabajo. Uno de los que habló fue Josep Guardiola, quien se declaró su fan.

Manuel Pellegrini y Josep Guardiola cuando el chileno dirigía al Manchester City y el español, al Bayern Múnich. (Shaun Botterill/Getty Images).

Durante un análisis del momento actual que vive la Federación de Fútbol Chileno, Sagredo dijo lo siguiente. “No tengo nada a favor ni en contra de Córdova. Creo que alguien que llega para trabajar como gerente de camisa y pantalón no puede ser el buzo de la Sub 23, la 20 y la adulta. Y todo interino”, afirmó el comunicador.

“Él está ayudando, es un gallo súper profesional. Lamentablemente los resultados han demostrado que una cosa es la planificación, que puede ser muy buena y otra cosa es la banca”, apuntó Pancho Sagredo en esa conversación que tuvo con su colega Enrique Mujica en el podcast Entender es Todo.

Manuel Pellegrini con el buzo del Real Betis, donde asumió en agosto de 2020. (Charles McQuillan/Getty Images).

Agregó que que “el archivo no muerde. Ellos decían que tenían avanzadas conversaciones con Pellegrini y el objetivo era Manuel. El Keno Salinas le preguntó en conferencia de prensa si era verdad el acuerdo y él se calentó”.

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Francisco Sagredo afirma que “sería una locura que Manuel Pellegrini venga a dirigir a Chile”

Manuel Pellegrini tiene el sueño de dirigir a Chile, pero hay que congeniar muchas variables para que eso suceda. Algo que a Francisco Sagredo le genera muchas dudas. Sobre todo por el contexto actual del balompié nacional. Sin ir más lejos, el edificio de la ANFP está literalmente clausurado.

“Yo hice una biografía de Pellegrini, lo conozco bien y lo he entrevistado muchas veces. Para mí sería una locura que Pellegrini venga a dirigir a Chile. ¿Qué me imagino? A cargo de un gran proyecto como una especie de director general deportivo en una federación”, aseguró Sagredo.

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Añadió que “pero Pellegrini es un tipo serio. Conozco mucho a estos personajes (N. de la R: los dirigentes del fútbol chileno). Soy amigo de algunos hijos suyos por temas generacionales. Creo que son gente bienintencionada que de verdad ama el fútbol. Pero esto es otra cosa, porque el amor al fútbol en la liga del colegio”.

“La pregunta que yo hago es la siguiente: ¿por qué la gobernanza y quienes nos han llevado a la peor crisis de la industria serán los mismos que nos van a llevar a profesionalizar la industria? Uno de los candidatos es Jorge Yunge, el hombre fuerte de Milad. Le quieren dar continuidad a algo que ha sido un desastre. Es el momento más amateur del fútbol chileno”, sentenció Sagredo.