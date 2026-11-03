Informe Redgol: De ser catalogado como Manuel “Pelligrosini” a ser entrenador top de Europa

En este episodio nos enfocaremos en los puntos claves que han marcado la carrera del DT, pasando por su debut en la "U" hasta el salto a Europa y que hoy tiene una gran interrogante abierta: ¿Llegará el momento de asumir en la selección?

Muchos conocen la carrera de Manuel Pellegrini por lo que ha hecho en el viejo continente: Sus pasos por Villarreal, Real Madrid, West Ham, Manchester City, Málaga y ahora Real Betis. Pero detrás hay varios episodios que marcaron a fuego la carrera del ingeniero y que hoy le permiten estar entre los mejores entrenadores del planeta fútbol.

Desde la irrupción de un histórico del fútbol chileno, las críticas por su forma de jugar dentro de la cancha, el descenso con la U hasta los malos tratos en Argentina, permitieron forjar el camino a uno de los entrenadores más exitosos del país.

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Pellegrini nació en 1953, fue el quinto de ocho hermanos. De pequeño fue fanático del fútbol. Incluso pudo seguir de cerca el mundial del 62 que se realizó en Chile y que terminó con la Roja en el tercer lugar. Justamente la selección que hoy espera por su llegada.

Su padre Emilio, lideraba la empresa bajo de “Constructora y Arquitectura Pellegrini”. Por lo que se le exigió seguir con una carrera universitaria. Intentó en medicina pero no obtuvo el puntaje necesario. Finalmente consiguió titularse como ingeniero civil, con mención en construcción, en 1978 en la Universidad Católica.

Entre 1973 y 1986 vistió la camiseta del club de sus amores. Con el número 3 en la espalda dijo presente 430 partidos oficiales y diez goles, entre los más recordados aparece el que le marcó a Colo Colo el 80. Con gran juego aéreo Pellegrini ganó sobre la defensa rival y con certero cabezazo anotó en el arco norte del Estadio Nacional. Lo que se recuerda cada cuanto en cuando se repasa la historia del DT.

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De “Pelligrosini” a ser entrenador top

En la U solo ganó una Copa Chile en 1979 pero se metió entre los diez jugadores con más partidos en el Romántico Viajero. Lo que hasta le permitió llegar a la selección. Un amistoso ante Brasil de Tele Santana con jugadores como Edinho, Careca y Dirceu entre otros.

Su estilo era bien rústico. Un hachero o un patitas con sangre como se diría popularmente. Incluso algunos le apodaban “Pelligrosini”. Los comentarios más burlescos lo comparaban hasta con un gomero. Pese a ello, cumplía siempre en los entrenamientos y partidos. Los conocedores de aquellos años indican que le gustaba salir jugando y el buen toque de balón. Lo que ha podido reflejar en sus equipos.

Pellegrini se transformó en referente de la defensa de la “U”. En la postal comparte con Alberto Quintano

Ahora su retiro fue más que particular, por un jugador de solo 17 años lo dejó en ridículo. Es que Pellegrini bromeaba con que se iba a retirar el día que un jugador le ganara en el salto y en el cabezazo. Lo que finalmente se concretó.

“Jugábamos contra el Trasandino, nuestro portero rechazó un balón y yo salté para despejar, pero por detrás llegó un delantero que me sacó medio metro en el salto y cabeceó a gol. Aquel día decidí que dejaba el fútbol”, confesó al diario Sport el propio Pellegrini. Lo que nadie imaginaba que ese jugador era nada menos que Iván Zamorano.

Pero en la U vivió una etapa que lo marcó para siempre. Gracias a la docencia de Fernando Riera, le picó el bichito por la dirección técnica. Incluso por sobre la construcción.

Pellegrini tuvo que enfrentar las críticas por el descenso de la “U”

El debut como adiestrador llegó en 1988 al mando de Universidad de Chile. El primer partido fue empate 1-1 con Palestino. Luego sumó un triunfo y cuatro empates. En ese tiempo un triunfo eran dos puntos, por lo que tenía un total de siete unidades en el arranque de campeonato.

Pero luego tuvo un viaje a Europa, para perfeccionar su labor como entrenador. El fixture indica que estuvo ausente en dos partidos y que justo la U perdió. El tema que después no pudo enmendar el rumbo. Lo que se reflejó en la última fecha en el empate 2-2 ante Cobresal en el Estadio Nacional. Tras 30 partidos disputados la U solo acumuló 26 unidades y quedó ubicado penúltimo, por lo que se fue a la segunda división.

“Fue quizás el fracaso más importante de mi carrera. Fue un golpe muy fuerte, pero me hizo reaccionar para entender que si me quería dedicar a esto, tenía que superar estos traspiés”, confesó tiempo después en conversación con Mark González en su canal de Youtube.

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Fiel a su estilo, Pellegrini siguió con su camino. Luego vino Palestino, O’Higgins y Universidad Católica. Incluso con los cruzados ganó la Copa Interamericana en 1994 y Copa Chile en 1995. Aunque volvió a sufrir un duro golpe como adiestrador. Ese año del 95 lamentó la partida de Raimundo Tupper. El “Mumo” dio fin a su vida en Costa Rica producto de una depresión endógena. Lo que según indica el círculo más cercano, provocó un duro golpe para Pellegrini.

Pero el fútbol no espera a nadie, y eso lo sabe bien Pellegrini. También tuvo un breve paso por la selección como ayudante de Arturo Salah. Lo que también fue criticado por Eduardo Bonvallet, que fiel a su estilo lo apodó como el grupo de “Los Patricios” a todos aquellos que trabajaban junto a Salah.

Pellegrini está entre los jugadores con más partidos en la “U”

Luego vino su primera experiencia y una extensa lista de títulos a lo largo de su carrera. Ahora en su última etapa en el Real Betis los éxitos han seguido. La Copa del Rey con Claudio Bravo como figura en 2022 lo metió en la historia del club. Luego vino la clasificación a la Champions League y un total de siete temporadas en el albiverde. Incluso ahora es puntero en este nuevo formato y pelea palmo a palmo con PSG, Liverpool, Real Madrid y Aston Villa.

Aunque en su carrera ha recalcado que no tiene ningún deuda pendiente, en especial con la U más allá de aquella temporada que marcó el descenso. Pero lo que sí sigue siendo un ítem por cumplir en su lista de pendientes es la selección chilena.

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Con más de 2700 partidos oficiales, la Roja aparece como su último gran desafío. Ahora la fórmula ya es conocida: cuando termine su contrato con el Betis en 2027. Sin embargo, sigue la incertidumbre ya que la separación de la ANFP y la Federación no se concreta por lo que no hay una propuesta real para su llegada.