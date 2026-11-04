“Uno o dos años”: La proyección de Vozinha que ilusiona a todo Colo Colo

El portero de Cabo Verde se siente en perfectas condiciones y proyecta su carrera. ¿Seguirá en el Monumental?

Para Vozinha el año 2026 difícilmente podrá olvidarlo. Es que el portero de Cabo Verde disputó el Mundial y se transformó en figura. En solo cuatro partidos, su vida cambió radicalmente.

Primero fue elegido el mejor portero del torneo. Luego pasó de jugar en la segunda división de Portugal para vestir la camiseta de Colo Colo. Además fue nominado al premio Lev Yashin y terminó como el sexto mejor de la temporada.

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Ahora incluso fue nominado como el mejor portero de África por lo que se abre el abanico de opciones para Josimar Días. Sin embargo, el jugador sigue con los pies sobre la tierra en está gran temporada.

“Agradezco estar nominado como el mejor portero de África. Se lo tengo que agradecer a mis compañeros. Pero pensar más allá, no sé. El Mundial 2030 está muy lejos”, confesó en conversación con Mundo Cracks.

El futuro de Vozinha: ¿Se queda en Colo Colo?

El contrato de Vozinha indica que debe completar al menos el 50% de los minutos que se disputan el segundo semestre. Lo que podría permitir que siga atajando por todo 2027.

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Tarea que está encaminada ya que se ha vuelto titular en los partidos ante Palestino y Universidad de Concepción. Además el propio Josimar ha recalcado que no piensa el retiro pese a tener los 40 años recién cumplidos en junio.

Por lo que ya le hace guiños a su continuidad en el Monumental. “Pienso jugar uno o dos años más. No sé como va a estar mi cuerpo. El 2026 ha sido un muy buen año. Espero que siga así”, sentenció.