El portero del Cacique fue nominado a Mejor Arquero de África por la Confederación Africana de Fútbol, compitiendo con cracks de la talla de Yassine Bounou y Édouard Mendy.

Los reconocimientos para Vozinha tras su notable 2026 no paran. Y es que el arquero de Colo Colo, luego romperla toda en el Mundial atajando para la selección de Cabo Verde, sumó una nueva nominación tras estar en la pelea por ser el mejor arquero del planeta en el Balón de Oro.

El meta de 40 años ahora fue nominado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) al premio de Mejor Arquero de África de este 2026, ubicándose dentro de los diez mejores del continente en esta temporada que ya nos deja.

La pelea será dura, ya que Vozinha se está codeando con cracks de talla del marroquí Yassine Bounou “Bono” (Al-Hilal) y el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli), por nombrar solo un par.

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Vozinha a la pelea por ser el mejor arquero de África

Estos Premios CAF 2026 se celebrarán el 7 de diciembre de 2026 en Lagos, Nigeria, donde además se elegirá al mejor jugador africano del año. En esa categoría lucharán estrellas como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Ismael Saibarim, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Sadio Mané, Amad Diallo, Yoane Wissa, Antoine Semenyo y Teboho Mokoena.

Por el lado de Vozinha y el premio a mejor arquero, irá a la competencia junto a Ronwen Williams, Yahia Fofana, Lionel Mpasi, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Ahmed Reda Tagnaouti, Oussama Benbot, más los mencionados Yassine Bounou y Edouard Mendy.

Los nominados para el premio de Mejor Arquero Africano del 2026. ¿Podrá Vozinha quedarse con este galardón? | Foto: CAF.

El próximo partido de Vozinha en Colo Colo

El meta de Cabo Verde atajará para los albos este domingo 8 de noviembre en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Si el Cacique gana, Vozinha y compañía levantarán la copa de campeón en esta Liga de Primera 2026.

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En síntesis