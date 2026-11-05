El ex preparador de arqueros de los albos señaló que el africano tiene que demostrar antes de renovar su vínculo para 2027.

Colo Colo ha tenido muchos problemas en la temporada 2026 para definir a su arquero titular, aunque en las últimas fechas de la Liga de Primera se empezó a afirmar Vozinha.

El caboverdiano se consolida en la titularidad del Cacique tras su buena presentación ante Palestino en Santa Laura. El sexto mejor portero de 2026 en el mundo habló este jueves en conferencia de prensa y señaló que quiere seguir en los albos de cara a la campaña 2027.

La idea de Vozinha de extender su vínculo en Colo Colo fue analizada junto a RedGol por el ex preparador de arqueros del los albos Julio Rodríguez, quien apunta que el africano debe demostrar antes de firmar una extensión del vínculo.

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Hulk Rodríguez le mete presión a Vozinha en Colo Colo

El mentor de Claudio Bravo indicó que Vozinha aún tiene que demostrar, si es que quiere ser el arquero de Colo Colo en la Copa Libertadores 2027, torneo que quiere jugar el oriundo de Mindelo.

“Creo que todavía no se gana el puesto, ya que ha demostrado algunas falencias importantes. Para asegurar un lugar en la Copa Libertadores, tiene que ser el mejor del país. Además de contar con el mejor equipo, se deben tener los mejores jugadores y el mejor arquero; esa es mi opinión respecto a las exigencias de los torneos internacionales para un portero de Colo Colo”, dijo Rodríguez.

Vozinha quiere seguir jugando en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Puede quedarse perfectamente en el club, pero debe ganarse de buena forma el lugar de arquero titular. Tiene que seguir demostrando que domina otras facetas del juego y no limitarse a atajar únicamente sobre su línea de gol“, puntualizó el experto.

Vozinha, por ahora, seguirá siendo el arquero titular de Colo Colo y este domingo será de la partida ante Ñublense en el duelo que le puede dar el título a los albos en Chillán.

En síntesis

Vozinha expresó su deseo de renovar con Colo Colo para la temporada 2027 .

expresó su deseo de renovar con para la . El arquero caboverdiano fue elegido el sexto mejor portero del mundo en 2026 .

. Julio Rodríguez, expreparador albo, señaló que el portero aún debe demostrar para seguir.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

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