Colo Colo tuvo una muy mala presentación frente a Coquimbo Unido. Uno de los que quedó muy mal parado tras el encuentro, fue el portero Gabriel Maureira.

Los Albos cayeron goleados por 5-2 ante los Piratas. Los dirigidos por Fernando Ortiz fueron superados en todas sus líneas. Como suele pasar en este tipo de goleadas, uno que quedó en el centro de todos los cuestionamientos fue el joven arquero de Macul.

Gabriel Maureira y sus errores

En algunos tantos, dio la sensación de que Gabriel Maureira no estaba bien ubicado a la hora de salir a achicar. De hecho, en el primer tanto el balón le pasa por “hoyito”. Julio Rodríguez, un experto en arqueros, analizó la actuación del portero de Colo Colo.

“Yo creo que en los dos primeros tiene responsabilidad, en los otros pasa por la defensa y definieron bien, porque lo enfrentaron solo. En el primero él sale y no se detiene para esperar el remate, porque no tenía ángulo y no debía ser gol, salvo por un error del arquero”, indicó Rodríguez a RedGol.

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“En el segundo estaba mal parado cuando le remata. El como que quiere adivinar y queda trabado, porque el pie derecho lo carga hacia su izquierda y la pelota le pasa por al lado“, complementó el formador de Claudio Bravo.

Colo Colo no ha logrado tener estabilidad en el arco con la lesión de Fernando de Paul y las dudas que han dejado Vozinha y Gabriel Maureira. Hasta Eduardo Villanueva ha debido ponerse los guantes. Claro que cambiar de portero, también podría ser negativo según Rodríguez.

Maureira no jugó bien ante Coquimbo Unido. Imagen: Photosport

“Si Fernando Ortiz lo saca, lo mata. Ahora, lamentablemente le pasó en un partido importante, pero Colo Colo tiene una buena ventaja. De todos modos, veo a Maureira sin chispa, como lento e inseguro, entonces es un partido malo. Aparte, cometiendo errores en los dos primeros goles y eso claramente le quita confianza”, cerró Julio Rodríguez.