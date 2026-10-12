Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Lo veo sin chispa”: formador de Claudio Bravo detalla los dos errores de Gabriel Maureira

Colo Colo cayó goleado por Coquimbo Unido y el joven arquero no tuvo una buena actuación.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Gabriel Maureira no lo pasó bien en el último duelo de Colo Colo.
© PhotosportGabriel Maureira no lo pasó bien en el último duelo de Colo Colo.

Colo Colo tuvo una muy mala presentación frente a Coquimbo Unido. Uno de los que quedó muy mal parado tras el encuentro, fue el portero Gabriel Maureira.

Los Albos cayeron goleados por 5-2 ante los Piratas. Los dirigidos por Fernando Ortiz fueron superados en todas sus líneas. Como suele pasar en este tipo de goleadas, uno que quedó en el centro de todos los cuestionamientos fue el joven arquero de Macul.

Gabriel Maureira y sus errores

En algunos tantos, dio la sensación de que Gabriel Maureira no estaba bien ubicado a la hora de salir a achicar. De hecho, en el primer tanto el balón le pasa por “hoyito”. Julio Rodríguez, un experto en arqueros, analizó la actuación del portero de Colo Colo.

Yo creo que en los dos primeros tiene responsabilidad, en los otros pasa por la defensa y definieron bien, porque lo enfrentaron solo. En el primero él sale y no se detiene para esperar el remate, porque no tenía ángulo y no debía ser gol, salvo por un error del arquero”, indicó Rodríguez a RedGol.

El reto en plena cancha de Gabriel Maureira tras la goleada sufrida por Colo Colo

ver también

El reto en plena cancha de Gabriel Maureira tras la goleada sufrida por Colo Colo

En el segundo estaba mal parado cuando le remata. El como que quiere adivinar y queda trabado, porque el pie derecho lo carga hacia su izquierda y la pelota le pasa por al lado“, complementó el formador de Claudio Bravo.

Colo Colo no ha logrado tener estabilidad en el arco con la lesión de Fernando de Paul y las dudas que han dejado Vozinha y Gabriel Maureira. Hasta Eduardo Villanueva ha debido ponerse los guantes. Claro que cambiar de portero, también podría ser negativo según Rodríguez.

Maureira no jugó bien ante Coquimbo Unido. Imagen: Photosport

Maureira no jugó bien ante Coquimbo Unido. Imagen: Photosport

Si Fernando Ortiz lo saca, lo mata. Ahora, lamentablemente le pasó en un partido importante, pero Colo Colo tiene una buena ventaja. De todos modos, veo a Maureira sin chispa, como lento e inseguro, entonces es un partido malo. Aparte, cometiendo errores en los dos primeros goles y eso claramente le quita confianza”, cerró Julio Rodríguez.

Lee también
El firme respaldo de Ortiz a Maureira tras la goleada: "No tiene la culpa, el..."
Colo Colo

El firme respaldo de Ortiz a Maureira tras la goleada: "No tiene la culpa, el..."

Johnny Herrera se ríe de Maureira en la goleada de Colo Colo
Colo Colo

Johnny Herrera se ríe de Maureira en la goleada de Colo Colo

El motivo por el que Vozinha pierde el puesto en Colo Colo
Colo Colo

El motivo por el que Vozinha pierde el puesto en Colo Colo

El nuevo portazo a Vozinha en la formación de Colo Colo
Colo Colo

El nuevo portazo a Vozinha en la formación de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo