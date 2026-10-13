Tras el rotundo 6-0 sufrido ante Universidad de Chile el Coto fue desvinculado del cuadro chillanejo. “Lamentablemente muchas veces cuando pasan estas cosas se corta por el hilo más delgado”, afirmó.

El proceso de Juan José Ribera como DT de Ñublense llegó a su fin. Tras la humillante goleada en contra de la U por 6-0 la dirigencia del cuadro chillanejo optó por darle el sobre azul, marcando el término de su estadía tras arribar en diciembre del año pasado.

Lamentablemente el Coto no supo como dar vuelta este mal momento del equipo, que entre la Liga de Primera y Copa Chile, apenas alcanzó apenas una victoria en sus últimos seis partidos. Además, venía de quedar eliminado en el certamen doméstico a manos de Puerto Montt.

Tras oficializarse la noticia, el ahora ex entrenador de Ñublense analizó este duro golpe para su carrera, sobre todo luego de tener incluso al equipo metido en el podio del torneo y en semifinales de la Copa de la Liga.

ver también Juan José Ribera hace crecer la lista: Los diez DT que se han quedado sin pega en la Liga de Primera 2026

Lo que dijo Juan José Ribera tras ser despedido de Ñublense

El Coto declaró a los medios en Rancagua que “es decisión del directorio mi salida, es decisión del club. Fue siempre en buenos términos. Uno trabaja en el mundo del fútbol hace tiempo. Hace un mes medio y medio atrás estábamos terceros en la tabla”.

“Nos metimos en cinco derrotas consecutivas y lógicamente la de hoy día es una derrota vergonzosa. No le gusta a nadie, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni a los directivos y es muy normal que se tomen decisiones después de una derrota de esta magnitud”, añadió.

Juan José Ribera dirigió a Ñublense en 40 encuentros, donde logró 18 victorias, 11 empates y 11 derrotas. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Ribera declaró que “sacando este partido, en la mayoría competimos súper bien, estuvimos metidos terceros, fuimos semifinalistas en la Copa de la Liga. No fue todo absolutamente malo, estamos a dos puntos de llegar a copas. Lamentablemente muchas veces cuando pasan estas cosas se corta por el hilo más delgado, es muy normal”.

“Lógicamente, lo que busca el club es remecer un poco al plantel y retomar el rumbo, por eso nos toca salir. Espero que puedan lograr el objetivo con otro entrenador”, agregó.

Para cerrar, el ahora ex DT de Ñublense afirmó que “dolió un montón la semifinal de la Copa de la Liga, en este estadio. Después de ganarle a la Católica jugamos un buen partido con el Conce, perdimos 1-0, pero fue un partido súper parejo. Luego de ese partido, para mí, hubo un bajón. Habíamos hecho dos muy buenas semanas, pero lo de hoy día lógicamente no refleja el trabajo realizado”.

ver también Gioino cuenta trastienda del despido de Ribera tras la paliza de U de Chile a Ñublense: “Uno debe entender el fútbol”

En síntesis