El 6-0 de Universidad de Chile sobre Ñublense fue la gota que rebalsó el vaso para el ciclo del Coto al mando de los chillanejos.

El ciclo de Juan José Ribera en Ñublense llegó a su fin luego de la humillante derrota de los chillanejos por 6-0 ante Universidad de Chile. Más allá del set que le metió el romántico viajero, lo que realmente fue sido un golpe mortal para el Coto es la pésima racha en que se metió su equipo.

Y es que sumando la Liga de Primera y la Copa Chile, Ribera alcanzó apenas una victoria en sus últimos seis partidos, incluida una eliminación en el certamen doméstico a manos de Deportes Puerto Montt.

“Hay momentos en el fútbol que uno debe entender cómo es esto y la verdad que muy agradecido del ‘Coto’, de su cuerpo técnico, pero bueno, no se puede continuar así”, declaró Sergio Gioino, presidente de Ñublense, tras oficializar el adiós de Ribera.

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La larga lista que Ribera pasa a integrar tras su adiós en Ñublense

Con este sobre azul que recibió en Chillán, Juan José Ribera pasó a ser el décimo entrenador en ser despedido o que dejó su cargo en lo que va de temporada en esta Liga de Primera 2026.

El que inició este triste listado de DTs que se quedaron sin pega fue Javier Torrente, quien fue despedido en Everton después de la fecha 4 tras un inicio paupérrimo de torneo. Le siguió Francisco Meneghini en la U, cesado luego de seis jornadas.

También tras seis fechas Juan Cruz Real en Universidad de Concepción tuvo que dejar su cargo por líos en su documentación migratoria. Lo insólito es que el campanil también vio como se les iba el uruguayo Leonardo Ramos, quien luego de tres fechas se marchó vía renuncia para después asumir en Danubio.

Juan José Ribera dirigió a Ñublense en 40 encuentros, donde logró 18 victorias, 11 empates y 11 derrotas. | Foto: Photosport.

Otro que tuvo dejar su cargo en medio de la campaña fue Cristián Muñoz. despedido en Palestino luego once fechas disputadas.

Lo de Deportes Concepción es también notable, ya que en este 2026 suma ya dos entrenadores despedidos. Patricio Almendra recibió el sobre azul luego de la fecha 7 y Walter Lemma, su remplazante, apenas duró hasta la jornada 12 del torneo.

Hasta antes de Ribera el último entrenador que fue despedido había sido Martín Cicotello en Unión La Calera. El entrenador argentino duró hasta la fecha 22 y fue cesado dejando a los cementeros como colistas absolutos.

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En síntesis