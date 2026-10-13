Francisco Meneghini puede darle una mano a la U en su pelea por el título con Colo Colo, pues puede llegar a la banca de Ñublense.

La lucha por el título se encendió. Mientras Colo Colo quema aceita y ha ganado apenas 2 puntos de los últimos 9 en disputa, la U. de Chile suma triunfos y reduce la ventaja.

Llegó a estar a 16 unidades, una diferencia que parecía imposible de remontar. Pero se puso a 9 puntos de diferencia cuando quedan seis partidos por jugarse, por lo que las matemáticas de las que tanto habló Fernando Gago hacen posible la hazaña.

Y sin querer quererlo, como diría el Chavo del 8, puede recibir la ayuda de un viejo conocido: Francisco Meneghini, entrenador que dirigió a la U en las seis primeras fechas del torneo.

Paqui incluso alcanzó a ganarle al Cacique, pero la dirigencia lo sacó del puesto luego de que perdiera ante Palestino en la Copa Sudamericana y quedara eliminado.

Meneghini puede darle una mano a la U en la pelea por el título

Meneghini es candidato a la banca de Ñublense

Ahora tiene la chance de entrenar a Ñublense, elenco que se quedó sin técnico tras la salida de Juan José Ribera, que enrieló cinco derrotas seguidas en el certamen.

Según la información entregada en Con Camiseta, programa que se emite diariamente a través de Redgol, Meneghini es uno de los tres candidatos que evalúa Sergio Gioino, presidente del cuado chillanejo, para la recta final.

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¿Cómo podría ayudar a la U? Resulta que en tres fechas más Colo Colo debe visitar a Ñublense en Chillán, elenco que con aire renovado puede darle una mano a la U.

De esta manera, la película sería fantástica: Meneghini pasaría de villano a ser clave en la posibilidad de que los azules concreten un histórico remontazo.