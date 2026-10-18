La pillería que dispone Colo Colo para abrochar llave de Copa Chile

El Cacique se mide ante Puerto Montt este martes y tiene la opción de realizar una importante modificación.

Colo Colo salta a la cancha está semana y buscará acercarse a uno de los objetivos importantes de la temporada: la conquista de la Copa Chile.

El Cacique está en cuartos de final y con el marcador global de 2-0 a su favor ante Deportes Puerto Montt. Pero todavía restan los 45 minutos del partido de revancha. Los que fueron aplazados por las fuertes lluvias que se registraron el pasado 6 de octubre.

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Lo que será un partido más que especial. Según detalló Roberto Tobar, se deben mantener las mismas plantillas que saltaron a la cancha el pasado 6 de octubre. Por lo que la formación de Colo Colo sería con Villanueva, Rojas, Vidal, Wiemberg, Marchant, Cristian Díaz, Madrid, Gedeón Díaz, Pastrán y Correa.

Ahora la pillería que juega a favor de Colo Colo es que solo se pueden realizar cambios por lesión. Lo que se registrará en la banca de suplentes ya que Bruno Torres sufrió la rotura de ligamentos.

Ante esto, Fernando Ortiz podrá ingresar un nuevo nombre en la banca de alternativas. Por lo que tendrá que elegir entre Jonathan Villagra, Leandro Hernández, Iván Román, Diego Ulloa, Javier Méndez, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Claudio Aquino o el mismísimo Vozinha.

¿Cuándo se juega Colo Colo vs Puerto Montt?

La revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por Copa Chile se disputa este martes 20 de octubre. El partido en la ida fue 1-0 para los albos, y ahora la vuelta se repite el marcador, por lo que el Cacique vence por el global por 2-0.

Pero en el fútbol no hay nada escrito, por lo que quedan por disputarse los últimos 45 minutos del segundo tiempo.

Ahora, tal como ocurrió el 6 de octubre, hay anuncios de fuertes lluvias a lo largo del país. Lo que hasta es confirmado por las aplicaciones del celular. Por lo que se esperará hasta último minuto por la realización del encuentro.