Colo Colo retomará la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile con una ventaja global de 2-0.

Colo Colo tiene una nueva cita clave en la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt esta semana, para completar la revancha de los cuartos de final y buscar la clasificación a semifinales.

El partido fue suspendido el 6 de octubre, tras un primer tiempo con intensas lluvias en Santiago. Hasta entonces, Colo Colo ganaba 1-0 con gol de Correa (11’), por lo que mantiene una ventaja global de 2-0.

Se espera que esta semana continúe el sistema frontal, pero te dejamos la fecha fijada hasta el momento para el partido de los Albos en el Monumental.

Colo Colo retoma la llave con ventaja global de 2-0.

Colo Colo vs. Puerto Montt: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 20 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Monumental, porlos cuartos de final de la Copa Chile.

El partido amistoso entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, DGO y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 36 (HD)

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En resumen…