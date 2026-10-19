El duelo inicialmente programado para las 18:00 horas se adelantará en un par de horas, y a raíz de la alerta roja meteorológica, no se permitirá el ingreso a los hinchas.

Cuando parecía que todo estaba dispuesto para que este martes 20 de octubre se dispute el segundo tiempo del duelo entre Colo Colo y Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final en Copa Chile a partir de las 18:00 horas, hay nuevos e importantes cambios.

Es que la ANFP reveló cuál será su plan B en caso de que factores climatológicos como los que se anticipan para esta jornada sean una realidad, y según dio a conocer el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN, en Quilín quieren que se juegue sí o sí.

Por ello, la primera decisión es que se adelante en dos horas el reinicio del encuentro, es decir, que en vez de las seis de la tarde, el duelo arranque desde las 16:00 horas. La segunda medida es que el duelo entre Colo Colo y Puerto Montt será a puertas cerradas.

Si bien no hay una postura oficial sobre las razones detrás de esto, se estima que la alerta roja meteorológica por intensas precipitaciones y tormentas eléctricas en Santiago fue clave para determinar no abrir el Estadio Monumental a los hinchas, a fin de evitar mayores riesgos.

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Insólita decisión de ANFP por reinicio de Colo Colo y Puerto Montt

Recordemos que para este segundo tiempo en Macul, deben saltar a la cancha las mismas oncenas que finalizaron la parte inicial en aquel lluvioso 6 de octubre, aunque el Cacique podría hacer un cambio en su lista de suplentes por la grave lesión que sufrió Bruno Torres.

Así las cosas, Colo Colo saltará a la cancha ante Puerto Montt con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Francisco Marchant, Cristian Díaz, Álvaro Madrid y Gedeón Díaz en mediocampo; Marcos Bolados, Lautaro Pastrán y Javier Correa en delantera.

Mientras que los salmoneros harán lo propio con Gonzalo Collao en portería; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros y Francisco Calisto en defensa; Danilo Díaz, Alexis Sabella, José Cárdenas y Luis Rojas en zona de volantes; Richard Paredes y Luciano Vázquez en ataque.

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En síntesis