El delantero uruguayo se mete como sorpresa par el duelo clave por el paso a las semifinales de la Copa Chile.

Universidad de Chile toma decisiones para el importantísimo compromiso que debe afrontar en la jornada del miércoles, cuando deba recibir a Deportes Antofagasta.

Los azules están abajo en el marcador, luego de caer en el primer compromiso de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 por 2-0 en el norte del país, por lo que necesitan de todos sus jugadores.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago suma a un atacante para este compromiso, porque confirmó el regreso a la citación del uruguayo Octavio Rivero.

Octavio Rivero se recupero por semanas en el CDA.

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Rivero vuelve a tener una revancha con la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes adelantaron la gran sorpresa de la citación de Universidad de Chile para afrontar el final de la llave contra Antofagasta, por el paso a las semifinales de la Copa Chile.

Por lo mismo, el uruguayo, que regresó el sábado a entrenar a la par de sus compañeros en el Centro Deportivo Azul, se sumó a la lista de citados como una carta más de gol.

Hay que recordar que el uruguayo marcó su primer gol por la U el pasado 5 de septiembre, en la victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido, el que también fue su último compromiso por la U.

Ahora restará conocer la última decisión de las autoridades para saber si el partido recibe la luz verde para ser disputado en el estadio Santa Laura, por el temporal de lluvia en Santiago.