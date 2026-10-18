Como consecuencia de una cuestionada temporada, en ese país informan de un regreso de Octavio Rivero para jugar en el equipo del ex DT azul.

Los números y la realidad son contundentes respecto de los delanteros con los que cuenta Universidad de Chile durante el 2026, donde la vuelta de Eduardo Vargas tapó con goles (literalmente) los fichajes de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

No es lo único, la extensa lesión en la rodilla derecha del atacante uruguayo lo mantuvo por más de seis meses fuera de las canchas, y pese a que en su vuelta convirtió, desde ahí que no vuelve a estar en la consideración del técnico Fernando Gago.

Quizás por aquel cuestionamiento, y por el hecho que tiene contrato vigente hasta fines del 2027, que en la U de Chile miran con atención las noticias desde Ecuador que apuntan a un ofrecimiento de Rivero nada menos que a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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En Ecuador ofrecen a cuestionado delantero de la U de Chile

Es que según indica el medio local El Futbolero, el atacante oriental aparece como la primera opción para volver a jugar en ese país y al equipo que dirige el ex DT azul Gustavo Álvarez, aunque señalan que debe cumplirse una condición para concretarlo.

La publicación indica que hasta las oficinas de Liga de Quito llegó el nombre de Rivero para ser refuerzo con miras a la temporada 2027, siempre y cuando el brasileño Deyverson no continuase en la institución cuando concluya la presente campaña.

Todo esto ocurre luego que el uruguayo volviera a entrenar a la par de sus compañeros en la U de Chile, en busca de estar en consideración para el próximo encuentro, este miércoles 21 de octubre ante Antofagasta, por la revancha de cuartos de final en Copa Chile.

En síntesis