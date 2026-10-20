Bernardo Cerezo cree que si se termina con el video arbitraje se van a acabar las polémicas que rondan en La Liga.

La situación en La Liga de España está muy tensa, debido a la fuerte disputa que encabeza Real Madrid por las fuertes polémicas arbitrales que opacan al certamen español.

El cuadro merengue presiona y acusa por supuestas “ayudas” que ha recibido FC Barcelona en el último tiempo, a lo cual se sumó Manuel Pellegrini, por sus quejas tras la derrota de Real Betis del pasado sábado ante el cuadro culé.

Por este motivo, el presidente de Atlético Madrid, Enrique Cerezo, alzó la voz y propuso terminar con el VAR, ya que piensa que sin esa herramienta habría menos polémicas en La Liga.

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Enrique Cerezo apunta a terminar con el VAR en España

El mandamás del cuadro Colchonero habló en la previa del partido de su equipo ante Stuttgart por la Champions League, y se refirió a los conflictos arbitrales que son pan de cada día en La Liga.

“Yo creo que en el fútbol, en general, no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes. Es un tema que tienen que solucionar y, como todo gira en relación a los árbitros, pues lo que tienen que hacer es quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros“, dijo el dirigente.

Enrique Cerezo habló de la polémicas arbitrales en España. Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

“Todos nos quejamos de todo, lo que pasa es que unos más y otros menos. Nosotros nos hemos quejado y posiblemente nos seguiremos quejando, pero pensamos que los árbitros tenemos que estar con ellos. Los árbitros se equivocan cuando no lo ven y cuando lo ven ten por seguro que no se equivocan”, agregó Cerezo.

Por último, comentó la polémica jugada de Arda Guler con Peque en el partido de Real Madrid ante Sevilla, por el golpe que le dio el turco al español y que no se cobró.

“Yo lo vi claro, pero a lo mejor el árbitro no lo vio. Yo estoy convencido que, si lo ve, lo pita y si no lo ve pues imagino que no lo pitó“, cerró Cerezo.