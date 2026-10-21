La competencia española se lanzó contra el "Ingeniero" por su alegato a la actuación de Ricardo de Burgos Bengoetxea en la caída por 2-5 del Betis con los catalanes.

Luego que el Betis cayera como local ante Barcelona por 2-5, el técnico chileno Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa y criticó el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea, en particular por el incidente donde Lamine Yamal provocó al uruguayo Facundo Bernal y éste fue expulsado.

“Hay dos jugadas dudosas, una la castiga y otra la premia. Perdemos nosotros, pero jugadas así que son de goles en partido de este calibre… Me pareció una actuación lamentable, sin criterio futbolístico. Tuvo incidencia en jugadas decisivas que decidieron absolutamente el partido”, fueron parte de sus dichos.

Estas palabras no cayeron bien en La Liga, quien decidió tomar medidas contra Pellegrini. No fue el único, pues también la competición española fue contra Bernal, por el golpe a Yamal, y contra el director deportivo del Betis, Manuel Fajardo.

La Liga castiga a Pellegrini por alegato contra los árbitros

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le entregó una advertencia al Ingeniero por “formular o realizar observaciones, gestos o reparos al/a la árbitro/a principal, a los/as asistentes/as y al/a la cuarto/a”. Si repite su conducta, habrá un castigo mayor.

Por su parte, al volante Facundo Bernal se le aplicaron cuatro fechas de suspensión por el empujón a Yamal, mientras que al dirigente lo sancionaron con dos encuentros por “conducta contraria al buen orden deportivo, con multa/s accesoria/as”.

A pesar de la medida, Pellegrini podrá estar en la banca del Betis para el próximo encuentro por La Liga, cuando este domingo 25 de octubre visite al Celta de Vigo en Balaídos, a contar de las 12:15 horas.

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¿Cuándo juega el Betis?

Este miércoles 21 de octubre, por la tercera fecha de la UEFA Champions League, el cuadro de Heliópolis recibirá en el Estadio La Cartuja de Sevilla al Feyenoord neerlandés, a contar de las 16:00 horas.

En síntesis