El experimentado DT chileno puso en la palestra una corrección al sistema de videoasistencia referil, aunque evitó entrar en más polémicas y dio por cerrado el capítulo tras la goleada que el Barça le propinó a los verdiblancos.

Una vez que el árbitro le pidió al VAR que revisaran la supuesta mano del Cucho Hernández en el transitorio 2-2 del Betis ante el Barcelona, Manuel Pellegrini le reclamó enardecido y recibió la tarjeta amarilla por eso. Las imágenes se difundieron este lunes 19 de octubre,

Y quedó claro que fue Pedri, capitán del Barça, quien cumplió un rol clave en que el juez Ricardo de Burgos Bengoetxea invalidar el espectacular golazo que había marcado Giovani Lo Celso. “El VAR nunca deja de ser una ayuda”, manifestó Pellegrini en la antesala al duelo ante el Feyenoord en la Champions League.

“Da la posibilidad de revisar una acción una segunda vez. Lo que tiene que haber siempre es la autoridad del árbitro y no del VAR”, cuestionó Pellegrini, quien evidentemente había visto la secuencia que terminó con la invalidación del tanto del volante argentino. Aunque no lo dejó claro en la conferencia de prensa.

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“Esa relación árbitro-VAR es una de las cosas que hay que mejorar. Pero mantengo absolutamente mi convicción de que ayuda muchísimo a cometer menos errores”, añadió el Ingeniero Pellegrini, quien de todas maneras ya dio la polémica por cerrada.

Fiel a su estilo pragmático, el experimentado DT chileno de 73 años sólo mira hacia adelante. “Una cosa es la prensa, que tiene derecho a hacer todos los programas. Mientras más hace mejor audiencia para ellos. Y otra cosa es la realidad. No creo que tenga influencia ni importancia”, apuntó el exentrenador del Manchester City de Inglaterra.

Ricardo de Burgos, el árbitro del partido que el Barcelona le ganó al Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

“Las palabras que uno dice las analizará cada uno con la objetividad que cada uno crea. No es un tema que esté pensando. Creo que la hinchada es pasional y estará siempre en cualquier cosa que considere que afecta a su equipo. No sólo la del Betis. Cualquiera del mundo”, añadió Pellegrini. De todas maneras, evitó cualquier polémica antes del duelo contra el cuadro neerlandés.

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Pellegrini apunta a mejorar el VAR, pero evita polémicas tras derrota del Betis vs Barcelona

Manuel Pellegrini pasó la hoja del Barcelona y sólo piensa en el duelo del Betis contra el cuadro de Países Bajos. Eso sí, aclaró que no cree en la mala fe de los réferis. Ni en España ni en ninguna parte. “No creo que haya una intención del árbitro de ayudar a uno más que otros”, lanzó.

“O cuando consigues logros, tampoco tendrían ningún valor. Los árbitros cometen errores, no tengo ninguna duda de la honestidad. No creo en una premeditación de ir contra algunos equipos. A algunos quizá les afecta más la presión, pero no creo que haya mala intención”, expuso Pellegrini.

Manuel Pellegrini pasó página de la caída ante el Barcelona. (Francisco Macia/Getty Images).

De hecho, dejó claro que el partido contra el Barça ya fue por la expulsión del uruguayo Facundo Bernal. “No sé si el club recurrirá a la roja. Ese tema está cerrado, no le echamos la culpa al árbitro. También cometimos errores, como la expulsión. Y en el juego, en uno que otro gol”, manifestó el estratego.

Lamine Yamal tras ese roce con Facundo Bernal, quien recibió la roja directa. (Fran Santiago/Getty Images).

Por cierto, también abordó el duelo ante el Feyenoord. “Espero un partido muy difícil, como todos los de Champions League, que significa siempre jugar contra los mejores de sus ligas. Intentaremos de buscar el partido, entrar como siempre lo hacemos. Tiene otra característica que el Porto, pero también es difícil”, sentenció Pellegrini.

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¿Cuándo juega el Betis vs Feyenoord en la Champions League?

El Real Betis recibirá al Feyenoord en la fecha 3 de la fase liguera en la Champions League. La cita está pactada para el miércoles 21 de octubre a contar de las 16 horas, según el horario de Chile continental, en el estadio La Cartuja.

Revisa el compacto del triunfo del Barcelona vs Betis