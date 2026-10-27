El Ingeniero afina los últimos detalles para un juego por la primera ronda de la Copa del Rey que se jugará en el mismo reducto en el que sufrió una paliza inolvidable cuando era DT de los Merengues. Aunque fiel a su estilo muy pragmático, cerró la página hace mucho tiempo.

En la antesala del partido del Betis ante el Navalcarnero, Manuel Pellegrini revivió la mayor vergüenza que vivió en su paso por el Real Madrid. El Ingeniero padeció una eliminación ante el Alcorcón en la Copa del Rey de 2009. Y eso predispuso negativamente a la prensa en contra del DT chileno.

Sin ir más lejos, el diario Marca publicó una portada que rezaba “Vete ya” con una imagen de Pellegrini en el banco Merengue. El equipo de Segunda B ganó la llave por un 4-1, un acontecimiento histórico en los anales de aquel pequeño club. Eso sí, el recuerdo tiene su razón de ser.

El recinto donde jugarán los verdiblancos es el Municipal de Santo Domingo, el mismo lugar donde el equipo que entonces dirigía Pellegrini fue vapuleado. “Como muchas otras sorpresas que se han producido en la Copa del Rey, se produjo esa contra Real Madrid”, apuntó el avezado entrenador chileno.

Alcorcón celebra la clasificación ante Real Madrid. (Jasper Juinen/Getty Images).

“Es parte de la trayectoria de los técnicos, la tengo yo también. Uno aprende mucho de traspiés importantes, pero no pasa más allá de uno de los mil 600 partidos que he dirigido”, agregó el estratego de los verdiblancos sobre esta experiencia amarga que tuvo.

Manuel Pellegrini en la revancha que el Real Madrid le ganó 1-0 al Alcorcón. (Jasper Juinen/Getty Images).

El Ingeniero tuvo más. “Uno siempre de los traspiés tiene que aprender. No el el único que he tenido en mi carrera, algunos fueron mucho más importantes que ese”, apuntó Pellegrini. Aunque no quiso puntualizar en cuáles tropiezos fueron más relevantes que aquella eliminación.

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Pellegrini repasa el Alcorconazo del Real Madrid antes del debut del Betis en la Copa del Rey

A Manuel Pellegrini le insistieron con esta dura derrota que tuvo el Real Madrid hace mucho tiempo, aunque la postura habitual del DT chileno es enfocarse en el desafío siguiente del Betis. “Semana tras semana, esta actividad te transforma de bestia a bestial”, apuntó.

“Es un hecho que sucedió por diversos motivos que tampoco tiene importancia analizar después de 15 años. No le doy más relevancia de la que tuvo en ese momento: quedar eliminado de la Copa del Rey el Real Madrid ante un rival de menor categoría”, añadió Pellegrini.

Manuel Pellegrini sólo piensa en los desafíos venideros con el Betis. (REUTERS/Marcelo Del Pozo).

Y finalizó el tema con elocuencia. “No he vuelto a analizarlo, uno saca las enseñanzas. Hay que seguir pensando hacia adelante”, sentenció Pellegrini, antes de este partido ante Navalcarnero, que marcará la previa a un duelo muy especial para él: frente al Málaga por La Liga 26-27.

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¿Cuándo juega el Navalcarnero vs Real Betis en la Copa del Rey?

Navalcarnero recibirá al Real Betis en la primera ronda de la Copa del Rey este miércoles 28 de octubre a contar de las 17 horas en el estadio Municipal de Santo Domingo.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° lugar de la tabla de posiciones de La Liga 26-27 con 20 puntos al cabo de 10 partidos.