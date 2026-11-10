Este mediocampista de 29 años fue convocado por primera vez al combinado absoluto del campeón del mundo y alabó la conducción técnica del Ingeniero durante estos cuatro años que lleva bajo su tutela.

Marc Roca lleva 107 partidos a las órdenes de Manuel Pellegrini, todos en el Real Betis y su rendimiento en el cuadro verdiblanco le valió una convocatoria a la selección de España. Por primera vez, el mediocampista de 29 años fue citado al equipo adulto del combinado campeón del mundo.

En ese contexto, Roca sabe que debe disfrutar a concho esta experiencia. “Con mucha ilusión, al final siempre tienes la ilusión de estar en la lista y estás un poco atento. Acabó el entrenamiento, vi que el míster venía hacia mí y me dio la noticia”, afirmó el exjugador del Bayern Múnich de Alemania y el Leeds United de Inglaterra.

Fue el Ingeniero Pellegrini quien le comunicó que Luis de la Fuente lo había llamado para los duelos ante República Checa e Inglaterra por la Liga A de la UEFA Nations League. “Muy contento de representar a la selección, hice mucho trabajo para poder llegar hasta aquí. Feliz y con ganas de ayudar”, dijo Marc Roca.

Manuel Pellegrini le dio la buena nueva a Marc Roca de su llamado a la selección. (Getty Images).

“Ha sido un camino muy largo, de momentos mejores y peores. Con lesiones, pero siempre lo he tenido como objetivo marcado en mi cabeza y de mi pequeño círculo. Lo valoro mucho más. Me tocó esperar siete años así que lo recibo con mucha satisfacción personal”, añadió el volante surgido en las inferiores del Espanyol de Barcelona.

Se refería al tiempo que pasó entre su última citación al combinado Sub 21 y esta convocatoria al equipo adulto de España. Por cierto, también le preguntaron por la influencia de Manuel Pellegrini. “Muy importante. Al final la vida te va llevando por caminos, tú tomas tus propias decisiones”, introdujo Marc Roca.

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Marc Roca destaca la relevancia de Pellegrini tras su citación a España

Para Marc Roca, la figura de Manuel Pellegrini ha sido fundamental en su convocatoria al combinado adulto de España, aunque también fue importante la ausencia de Rodri por una lesión. El centrocampista oriundo de Vilafranca del Penedès agradeció su etapa verdiblanca.

Y remarcó el rol del Ingeniero. “Me tocó ir a Alemania, después Inglaterra, finalmente acabé en el Betis. Es la cuarta temporada ahí. Creo que fue una decisión acertada en su momento”, destacó Roca, quien fichó en el cuadro de Heliópolis a cambio de 4,5 millones de euros.

Marc Roca marca a Lucas Cepeda en el triunfo del Betis vs Elche. (Francisco Macia/Getty Images).

“Tuve una lesión complicada en el tobillo de la que me operé hace un año y medio. Y fue una de las mejores decisiones, mi vida cambió mucho a nivel personal y futbolístico. Otra vez estoy en mi mejor nivel”, manifestó el volante, quien ha jugado 13 partidos esta campaña.

Fue entonces cuando abordó la importancia del DT chileno. “Pellegrini siempre me ha dado confianza y seguridad, generó un buen ambiente, un buen equipo donde me puedo expresar futbolísticamente. Fue una decisión acertada y hoy recojo uno de esos frutos”, sentenció Marc Roca.

Manuel Pellegrini fue felicitado por Marc Roca, reciente convocado a la selección española. (Francisco Macia/Getty Images).

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Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° puesto con 26 puntos al cabo de 12 encuentros disputados.