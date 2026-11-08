El Ingeniero le dejó un par de halagos al seleccionado chileno luego del 2-0 que los verdiblancos firmaron en la casa del cuadro ilicitano, que sigue en zona de descenso directo.

Manuel Pellegrini sacó cuentas alegres con la victoria del Betis sobre el Elche en La Liga de España y también evaluó positivamente la actuación de Lucas Cepeda. El seleccionado chileno fue titular y se mantuvo en la cancha durante 70 minutos en el cuadro local.

Y aunque fue sustituido por el argentino Facundo Buonanotte, el Ingeniero tuvo elogios para su actuación. “Una muy buena sensación”, reconoció Pellegrini sobre el exjugador de Colo Colo, quien fue convocado por Nicolás Córdova para los dos amistosos de Chile frente a Colombia.

“Es un jugador peligroso que juega a pierna cambiada y tiene muy buen remate a portería”, describió el experimentado DT de 73 años sobre Cepeda, quien según Pellegrini tuvo un momento del partido en el que se vio muy relevante para la escuadra adiestrada por el argentino Martín Anselmi.

Marc Roca, convocado a la selección española, marca a Lucas Cepeda. (Francisco Macia/Getty Images).

Pellegrini planteó que “en los últimos 25 minutos del primer tiempo, tuvo una participación importante. Muy contento por eso”. Aunque la buena actuación de Cepeda no sirvió para que el cuadro ilicitano le marcara un gol al portero Álvaro Vallés, recién convocado a la selección de España.

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Manuel Pellegrini elogia al Elche de Lucas Cepeda tras el 2-0 del Betis

Para Manuel Pellegrini, el Elche de Lucas Cepeda fue un hueso duro de roer que tuvo el Betis en esta jornada. “La impresión que teníamos antes: un equipo que intenta tener mucha posesión de balón”, manifestó el avezado DT, quien vive su sexta temporada en los verdiblancos.

“Hay que tener muchísima intensidad para no caer en correr detrás de la pelota. Compitió todo el partido, después está la fortuna de hacer o no hacer goles. Los resultados lo demuestran”, expuso Pellegrini sobre el cuadro ilicitano, que está en la zona roja de la máxima categoría hispana.

Manuel Pellegrini festejó ante el Elche. (REUTERS/Marcelo Del Pozo).

Pellegrini añadió quie “había perdido los dos últimos, pero Real Madrid le ganó en el último minuto. Es un equipo que tiene mucho por hacer”. Y ya puede afinar detalles para enfrentar al Navalcarnero por la Copa del Rey, un partido que se jugará durante el receso por la fecha FIFA.

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Así va la tabla de posiciones en La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° puesto de La Liga 26-27 con 26 puntos en 12 partidos, mientras que el Elche sigue en zona de descenso directo.