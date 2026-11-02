El presidente de Blanco y Negro respondió al pedido del delantero en la Justicia de dinero proveniente de su traspaso al Elche. "Hay que ver los contratos", añade.

En Colo Colo no ocultaron su malestar tras conocer la demanda que el delantero Lucas Cepeda entabló en la Justicia por una millonaria cifra que exige de regreso en su traspaso al Elche de España. Fue su presidente Aníbal Mosa quien tomó la palabra.

El porteño busca la nulidad de la indemnización que dejó de percibir por su partida del club y el cobro de prestaciones laborales por un monto de US$200 mil dólares. Por tal motivo, solicitó a la concesionaria los documentos para llevarlos al Tribunal.

Fue en la previa a la reanudación del duelo de Colo Colo ante Puerto Montt por Copa Chile, donde Mosa respondió a la demanda de Cepeda, donde afirmó que “no quiero profundizar mucho, pero encuentro que él no estuvo bien“.

“Hay que ver los contratos firmados y eso vale. Tenemos contratos firmados que reflejan lo que ocurrió en la negociación donde yo estuve personalmente. Entonces no voy hablar por nadie, hablo por mí, por los documentos que yo firmo. Saquen sus conclusiones, este tema está en otra lista“, finalizó el directivo.

Aníbal Mosa aclara venta de entradas para Ñublense vs. Colo Colo

Otro tema que abordó el mandamás de la concesionaria alba fueron los tickets que el cuadro chillanejo puso a la venta para el duelo de este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, en la Región de Ñuble.

“Entiendo que el estadio tendrá acceso para los de Colo Colo. No he hablado con la gente de Ñublense, que eran 7.500 espectadores de aforo, pero está bien, mientras estén las dos hinchadas que se tomen resguardos“, complementó Mosa.

Aunque de todas formas, el presidente albo no quiere saber nada de festejos de campeonato, pues a su juicio “el tema es que no hay que hacer las celebraciones antes de los objetivos“.

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En síntesis