Jaime Pizarro sacó la voz del directorio de Blanco y Negro por la acción judicial, por unos montos en el traspaso a Elche.

Con mucha sorpresa tomaron en Colo Colo la demanda de parte de Lucas Cepeda, por una millonaria cifra que exige de regreso en su traspaso a el Elche de España.

En ese sentido se ha detallado que el jugador pide la nulidad de la renuncia a su indemnización y exige el pago de USD 220.000, lo que será llevado ante la justicia para resolver si corresponde.

Por lo mismo, Colo Colo sacó la voz con la figura de Jaime Pizarro, quien asegura que no hay rencor con el jugador: “Yo separaría lo que son las situaciones del deportista, de la persona, de situaciones que a veces son puramente jurídicas y son de contratos”.

Lucas Cepeda se mete en líos con Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también Terremoto en Colo Colo: Lucas Cepeda demanda a los Albos y exige millonario pago

Colo Colo presenta los contratos firmados con Cepeda

Jaime Pizarro explicó lo que se viene tras la denuncia de Lucas Cepeda, donde asegura que están tranquilos, porque se aferran a los contratos firmados que dan la razón: “Es importante es ceñirse a ellos resolver, aclarar y seguir adelante”.

“Seguiremos el conducto jurídico y espera que la situación decante y se resulta como corresponda, Colo Colo ha hecho ver cuales son los antecedentes y lógicamente son el sustento para llevar adelante el proceso”, explicó.

Por lo mismo, deja en claro que el club ya tomó una postura y que no hay nada en contra del formado en Santiago Wanderers: “Lo fundamental en nuestro caso es tener en consideración los contratos firmados y es el argumento jurídico importante, las impresiones son de otor análisis”.

Mira el video: