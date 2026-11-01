Definitivo: la decisión de Ñublense para el partido clave ante Colo Colo por la Liga de Primera

La dirigencia del elenco chillanejo ya se alista para el choque ante los albos, donde el Cacique puede gritar campeón.

Colo Colo está a un paso de sumar su anhelada estrella 35 en el fútbol chileno, ya que quedó a tiro de cañón para ganar en la fecha 27° la Liga de Primera 2026.

La victoria de los albos sobre Universidad de Concepción, más el triunfo de Universidad Católica frente a Universidad de Chile, deja al cuadro que dirige técnicamente Fernando Ortiz a una victoria de ser campeón.

Colo Colo visita a Ñublense en la próxima fecha del Campeonato Nacional, y si se queda con el triunfo, dará la vuelta olímpica, puesto que la distancia será irremontable para la U.

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Ñublense no se mueve de Chillán contra Colo Colo

La visita de Colo Colo ya causa expectación, por lo que en el cuadro rojo pensaron en hacer gestiones para llevar el partido de Chillán a Concepción, instancia que se da por descartada.

En RedGol tuvimos contacto con altas fuentes del cuadro de Ñublense, las que confirmaron que el compromiso no se moverá del estadio Nelson Oyarzún el próximo domingo.

Colo Colo buscará el título ante Ñublense. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, dieron a conocer que el partido tendrá un aforo de 8.500 espectadores, y que estará permitido el ingreso para los hinchas de Colo Colo, a quienes les entregarán un total de 4 mil entradas.

Los fanáticos de Colo Colo tienen que estar atentos a las redes sociales de Ñublense, donde se informará por el proceso de venta de entradas para un partido que puede resultar histórico para el Cacique.

En síntesis

Colo Colo será campeón de la Liga de Primera 2026 si vence a Ñublense.

de la Liga de Primera 2026 si vence a Ñublense. El estadio Nelson Oyarzún albergará el partido el próximo domingo descartando Concepción.

albergará el partido el próximo domingo descartando Concepción. 8.500 espectadores de aforo tendrá el duelo, con 4 mil entradas para albos.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera