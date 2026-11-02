El cuadro de Chillán necesita los puntos para soñar con un cupo a la Copa Sudamericana, por no permitirán la vuelta en su casa.

Colo Colo ya está armando la fiesta para el fin de semana, cuando se consagre campeón de la Liga de Primera 2026, cuando le toque visitar Ñublense en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Pero el cuadro local mira con atención de cómo todos dan por sumado los tres puntos ante el cuadro de Chillán, en algo que les da motivación para empañarles la fiesta.

Así también lo destacó Jovany Campusano en conversación con Redgol, donde asegura que también se están jugando cosas importantes por lo que no serán un rival fácil para el nuevo monarca.

Ñublense necesita los puntos para meterse en Copa Sudamericana. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Ñublense se juega el paso a la Copa Sudamericana

En Colo Colo ya le están sacando brillo a la corona para levantarla el domingo ante Ñublense en Chillán, algo que los locales quieren evitar a toda costa en su reducto.

Así también lo dejó en claro Jovany Campusano, quien asegura que no harán la tarea fácil en la definición por el título a los albos: “Nosotros estamos bien, impecables y daremos todo”.

El cuadro de Chillán necesita los puntos para intentar meterse en los puntos de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que no pueden bajar los brazos: “Obviamente que sí, daremos todo”.

Ñublense está en el noveno lugar con 35 puntos en la tabla de posiciones, por lo que necesita los puntos para poder abordar cerca del sexto puesto que es el último que agarrará pasajes.