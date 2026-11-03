El máximo goleador histórico de los Zorros del Desierto habló con RedGol, analizó la revolución en Chillán, ciudad donde vive, por el partido de Colo Colo vs Ñublense y abordó el desenlace de la categoría de plata con los temas administrativos como protagonistas.

A pesar de que el foco de Cobreloa es ganar el título en la Primera B, el escritorio no ha quedado ajeno para ellos. En primer término, porque Deportes Puerto Montt fue uno de los equipos denunciados. Y el Velero será el último rival del cuadro naranja en la fecha 30.

Además de eso, San Marcos de Arica debía recibir a San Luis de Quillota, su contendiente en la tabla de posiciones. Pero los Bravos del Morro fueron desafiliados. En ese contexto, un ícono que tuvieron los Zorros del Desierto le contestó un llamado a RedGol.

Lo hizo desde Chillán, donde está radicado hace un tiempo. Por la misma razón, anticipó la revolución que habrá en la zona por la visita de Colo Colo a Ñublense, que puede consagrarse campeón de la máxima categoría chilena en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

“Es una locura, está la posibilidad de que Colo Colo salga campeón acá. Habrá mucha hinchada de ellos. Estará entretenido el partido, Ñublense dejó hace tiempo de estar arriba”, manifestó el indeleble Juan Covarrubias, máximo goleador histórico de Cobreloa.

Lorenzo Reyes marca a Javier Correa en un Colo Colo vs Ñublense. (Luis Quinteros/Photosport).

Añadió que “se comentó mucho que el partido se iba a Concepción. Está bien que no haya cambiado, la gente se merece tener un espectáculo de esa índole. Espero que salga todo bien y no haya desmanes. A veces las hinchadas hacen cosas en las ciudades que después cuesta recuperar. Por la ciudad sí, voy por Ñublense. Pero mi sentimiento va por Cobreloa”, expuso Covarrubias.

Cobreloa le ganó 1-0 a Rangers de Talca en el estadio Iván Azócar Bernales. (Jose Robles/Photosport).

Y en esa línea, el delantero que es el ídolo de Marcelo Salas habló de las chances loínas de alzar el trofeo. “Estoy preocupado, pero tenemos la opción grande. Estamos ahí”, aseguró Juan Covarrubias, autor de 151 goles con la camiseta del elenco de Calama. Una friolera que lo confirma como leyenda institucional.

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Covarrubias quiere a Cobreloa de campeón en la Primera B e ironiza con el escritorio

En Cobreloa, la resolución de la Primera B todavía tiene algún capítulo por delante en el escritorio. “Es de esperar que todo salga bien para volver a la primera división. Es lo que todos ansiamos”, aseguró Juan Covarrubias en la conversación que tuvo con Paulo Flores.

“En estos tiempos, es fome el tema del escritoriazo. A principios del año se saben todas las cosas del reglamento. Pero por cómo ha funcionado el fútbol chileno, los últimos partidos se pueden definir hasta en ajedrez”, ironizó Covarrubias, la Zurda Mágica.

En Cobreloa todos recuerdan a Juan Covarrubias.

Aunque tiene claro cuál es la principal meta. “Lo importante es ganar jugando, es lo principal”, sentenció Juan Covarrubias. Habrá que ver si se cumplen sus deseos: ver a Cobreloa en la máxima categoría del fútbol chileno. Y que el equipo de Mario Salas consiga aquel objetivo en la cancha.

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Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa tiene los mismos 54 puntos que reúne San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B a falta de una fecha.