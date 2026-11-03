A la espera de la Primera B: Cobreloa confirma nuevo amistoso con rival directo

El cuadro dirigido por Mario Salas enfrentará a Deportes Iquique para no perder el ritmo de juego en la definición por el ascenso.

La Primera B cuenta los días para el retorno al fútbol. Es que el escritoriazo sobre San Marcos de Arica paraliza la actividad y recién el 15 de noviembre se vuelve a disputar la última fecha de la fase regular.

Por lo mismo, Cobreloa que es de los equipos que lucha por el título decidió tomar cartas en el asunto y no deja pasar el tiempo. Es por ello, que el elenco dirigido por Mario Salas prepara un nuevo amistoso para no perder el ritmo de juego.

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Es así como se informó que este sábado 7 de noviembre a las 12:30 horas, recibirá a Deportes Iquique. Encuentro que se disputará en el Estadio Zorros del Desierto. Duelo que además toma relevancia por la rivalidad entre ambos elencos y que de darse una serie de resultados hasta podrían enfrentarse en la Liguilla.

Por lo que ahora solo resta el inicio de la venta de entradas, lo que se espera para las próximas horas desde el cuadro loíno que será local.

¿Cómo se disputa la última fecha de la Primera B?

Tal como se mencionó, para el próximo 15 de noviembre se espera la programación de la fecha 30 de la Primera B. La que ya inició el pasado viernes 30 de octubre con la goleada de Curicó por 4-1 ante Temuco.

Ahora, Cobreloa debe enfrentar a Puerto Montt y San Luis visita a San Marcos de Arica. Mineros y canarios son punteros con 54 unidades, aunque los dirigidos por Mario Salas tiene a su favor la diferencia de +22 goles.

El tema es conocer la resolución sobre los Bravos del Morro y que será crucial para la última fecha que definirá justamente al campeón y por consiguiente al equipo que disputará la Liguilla por el segundo ascenso.