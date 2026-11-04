Una ofensiva legal desde el Estado busca que se tomen medidas contra los loínos por la violación masiva que ocurrió en la Casa Naranja el 2021. Desde el Congreso exigen pronta respuesta.

A la espera que dentro de la cancha pueda concretar su regreso a Liga de Primera, fuera de ella Cobreloa corre un serio riesgo de desaparecer definitivamente del fútbol profesional. No es una exageración, es lo que pide la Contraloría General de la República.

El informe N.º OF186512N26 apunta a que el cuadro de Calama no adoptó y/o no implementó a tiempo el protocolo contra el acoso y abuso que exige la Ley N.º 20.019 y el Decreto Supremo N.º 22. Lo anterior en referencia a la violación masiva que un grupo de futbolistas realizó en septiembre del 2021.

Para la Contraloría, “regularizar la situación meses o años después no borra la negligencia institucional durante el período en que ocurrieron los delitos, por lo que administrativamente, la falta está consumada”. Por esto, exigen el máximo de sanciones para Cobreloa.

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Tras dictamen de Contraloría: Exigen la desafiliación de Cobreloa

La ofensiva legal desde el Estado indica la exigencia al Instituto Nacional de Deportes (IND) para que evalúe el Registro Público de Organizaciones Deportivas Profesionales, que le permite a los loínos competir en el fútbol profesional, para determinar su eliminación.

No es lo único. También se dirigió un oficio a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para que se pronuncie sobre estos antecedentes y exija al organismo que tome las medidas del caso en contra de Cobreloa y no quede en el “congelador”.

De esta forma, se abre un nuevo frente en contra del cuadro de Calama, que en caso de concretarse al pie de la letra puede derivar en su desaparición definitiva del fútbol profesional. Habrá que ver cuáles serán los pasos a seguir para el club.

En síntesis