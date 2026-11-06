La actuación del árbitro Diego Flores en el último Clásico Universitario en el Claro Arena, con triunfo por la cuenta mínima de Católica ante Universidad de Chile, generó múltiples cuestionamientos de todos lados y con un incidente no menor, que fue la discusión y posterior expulsión del DT azul Fernando Gago.
Hecho que quedó plasmado en su informe, donde afirma que Pintita “se acercó de manera desafiante e intimidante hacia mi persona” y que generó la suspensión del estratega para este fin de semana. Pero el gendarme también tuvo consecuencias.
Es que la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar decidió poner en el congelador a Flores para la fecha 27 en Liga de Primera. Según reporta Radio ADN, “no fue bien evaluado” por la entidad que lo borró no sólo de esta división, sino también de los duelos de Segunda Profesional.
De todas formas, habrá que esperar hasta la vuelta de la actividad tras la fecha FIFA para conocer si es que esta sanción para el juez sólamente será por el fin de semana, o si definitivamente se quedará sin dirigir en lo que resta del Campeonato Nacional.
Sin Flores: Los árbitros para la fecha 27 en Liga de Primera
|DÍA
|PARTIDO
|HORA
|ESTADIO
|ÁRBITRO
|Sábado 7 de noviembre
|Deportes La Serena vs. Palestino
|15:00
|La Portada
|José Cabero
|Sábado 7 de noviembre
|Everton vs. Deportes Concepción
|17:30
|Sausalito
|Nicolás Gamboa
|Domingo 8 de noviembre
|Universidad Católica vs. Deportes Limache
|12:30
|Claro Arena
|Franco Jiménez
|Domingo 8 de noviembre
|Audax Italiano vs. Coquimbo Unido
|12:30
|Bicentenario de La Florida
|Matías Assadi
|Domingo 8 de noviembre
|Ñublense vs. Colo Colo
|15:00
|Bicentenario Nelson Oyarzún
|Juan Lara
|Domingo 8 de noviembre
|Universidad de Chile vs. Cobresal
|15:00
|El Teniente
|Piero Maza
|Domingo 8 de noviembre
|Unión La Calera vs. Huachipato
|17:30
|Nicolás Chahuán Nazar
|Rodrigo Carvajal
|Domingo 8 de noviembre
|Universidad de Concepción vs. O’Higgins
|20:00
|Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
|Francisco Gilabert
ver también
La reacción de Fernando Gago con el castigo en U de Chile tras la expulsión: “Ya está…”
En síntesis
- El juez Diego Flores fue castigado tras su polémico arbitraje en el reciente Clásico Universitario.
- La Comisión de Roberto Tobar congeló al referí para la fecha 27 de Primera y Segunda División.
- Tras expulsar a Fernando Gago, el árbitro arriesga quedarse sin dirigir el resto del torneo.