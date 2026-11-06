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Liga de Primera

Diego Flores borrado por Comisión de Árbitros tras dirigir Clásico Universitario

Luego de su actuación en el Claro Arena, donde expulsó al técnico azul Fernando Gago, el organismo que dirige Roberto Tobar tomó drásticas medidas con el "gendarme".

Por Alfonso Zúñiga

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Diego Flores y un arbitraje cuestionable en el Clásico Universitario.
© PhotosportDiego Flores y un arbitraje cuestionable en el Clásico Universitario.

La actuación del árbitro Diego Flores en el último Clásico Universitario en el Claro Arena, con triunfo por la cuenta mínima de Católica ante Universidad de Chile, generó múltiples cuestionamientos de todos lados y con un incidente no menor, que fue la discusión y posterior expulsión del DT azul Fernando Gago.

Hecho que quedó plasmado en su informe, donde afirma que Pintita se acercó de manera desafiante e intimidante hacia mi persona” y que generó la suspensión del estratega para este fin de semana. Pero el gendarme también tuvo consecuencias.

Es que la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar decidió poner en el congelador a Flores para la fecha 27 en Liga de Primera. Según reporta Radio ADN, “no fue bien evaluado” por la entidad que lo borró no sólo de esta división, sino también de los duelos de Segunda Profesional.

De todas formas, habrá que esperar hasta la vuelta de la actividad tras la fecha FIFA para conocer si es que esta sanción para el juez sólamente será por el fin de semana, o si definitivamente se quedará sin dirigir en lo que resta del Campeonato Nacional.

Sin Flores: Los árbitros para la fecha 27 en Liga de Primera

DÍAPARTIDOHORAESTADIOÁRBITRO
Sábado 7 de noviembreDeportes La Serena vs. Palestino15:00La PortadaJosé Cabero
Sábado 7 de noviembreEverton vs. Deportes Concepción17:30SausalitoNicolás Gamboa
Domingo 8 de noviembreUniversidad Católica vs. Deportes Limache12:30Claro ArenaFranco Jiménez
Domingo 8 de noviembreAudax Italiano vs. Coquimbo Unido12:30Bicentenario de La FloridaMatías Assadi
Domingo 8 de noviembreÑublense vs. Colo Colo15:00Bicentenario Nelson OyarzúnJuan Lara
Domingo 8 de noviembreUniversidad de Chile vs. Cobresal15:00El TenientePiero Maza
Domingo 8 de noviembreUnión La Calera vs. Huachipato17:30Nicolás Chahuán NazarRodrigo Carvajal
Domingo 8 de noviembreUniversidad de Concepción vs. O’Higgins20:00Alcaldesa Ester Roa RebolledoFrancisco Gilabert
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En síntesis

  • El juez Diego Flores fue castigado tras su polémico arbitraje en el reciente Clásico Universitario.
  • La Comisión de Roberto Tobar congeló al referí para la fecha 27 de Primera y Segunda División.
  • Tras expulsar a Fernando Gago, el árbitro arriesga quedarse sin dirigir el resto del torneo.
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