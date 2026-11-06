Luego de su actuación en el Claro Arena, donde expulsó al técnico azul Fernando Gago, el organismo que dirige Roberto Tobar tomó drásticas medidas con el "gendarme".

La actuación del árbitro Diego Flores en el último Clásico Universitario en el Claro Arena, con triunfo por la cuenta mínima de Católica ante Universidad de Chile, generó múltiples cuestionamientos de todos lados y con un incidente no menor, que fue la discusión y posterior expulsión del DT azul Fernando Gago.

Hecho que quedó plasmado en su informe, donde afirma que Pintita “se acercó de manera desafiante e intimidante hacia mi persona” y que generó la suspensión del estratega para este fin de semana. Pero el gendarme también tuvo consecuencias.

Es que la Comisión Arbitral que preside Roberto Tobar decidió poner en el congelador a Flores para la fecha 27 en Liga de Primera. Según reporta Radio ADN, “no fue bien evaluado” por la entidad que lo borró no sólo de esta división, sino también de los duelos de Segunda Profesional.

De todas formas, habrá que esperar hasta la vuelta de la actividad tras la fecha FIFA para conocer si es que esta sanción para el juez sólamente será por el fin de semana, o si definitivamente se quedará sin dirigir en lo que resta del Campeonato Nacional.

Sin Flores: Los árbitros para la fecha 27 en Liga de Primera

DÍA PARTIDO HORA ESTADIO ÁRBITRO Sábado 7 de noviembre Deportes La Serena vs. Palestino 15:00 La Portada José Cabero Sábado 7 de noviembre Everton vs. Deportes Concepción 17:30 Sausalito Nicolás Gamboa Domingo 8 de noviembre Universidad Católica vs. Deportes Limache 12:30 Claro Arena Franco Jiménez Domingo 8 de noviembre Audax Italiano vs. Coquimbo Unido 12:30 Bicentenario de La Florida Matías Assadi Domingo 8 de noviembre Ñublense vs. Colo Colo 15:00 Bicentenario Nelson Oyarzún Juan Lara Domingo 8 de noviembre Universidad de Chile vs. Cobresal 15:00 El Teniente Piero Maza Domingo 8 de noviembre Unión La Calera vs. Huachipato 17:30 Nicolás Chahuán Nazar Rodrigo Carvajal Domingo 8 de noviembre Universidad de Concepción vs. O’Higgins 20:00 Alcaldesa Ester Roa Rebolledo Francisco Gilabert

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En síntesis