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Clásico Universitario

U. Católica vs U. de Chile: ver EN VIVO y streaming el Clásico Universitario por la Liga de Primera

Los cruzados reciben a los azules en el Claro Arena en un partido fundamental por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

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La UC y la U juegan un clásico clave.
© PhotosportLa UC y la U juegan un clásico clave.

Partidazo. Universidad Católica y Universidad de Chile jugarán un Clásico Universitario fundamental, en el marco de fecha 26 de la Liga de Primera.

El encuentro entre cruzados y azules estuvo marcado por la polémica en la previa, ya que el duelo modificó su horario este viernes, cuando pasó de las 17:15 a las 12:30 horas, tras petición de la autoridades.

Para la UC la victoria es una obligación, si es que aspira a pelearle el puesto del Chile 2 a la propia U, que por ahora está en el segundo lugar de la tabla de posiciones, tras Colo Colo.

El Clásico también es vital para el elenco laico, que necesita de los tres puntos para así mantener viva la ilusión de luchar hasta las fechas finales por el título con el Cacique, que antes del inicio del partido está 10 unidades encima de la U.

Como es habitual, el partido será transmitido por TNT Sports y también irá por la plataforma streaming de HBO+.

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En vivo: Universidad Católica vs Universidad de Chile por la Liga de Primera

HISTORIAL CLÁSICO

El historial de los partidos entre Universidad Católica y Universidad de Chile. El último clásico lo ganó la U con gol de Juan Martín Lucero.

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ALINEACIÓN CRUZADA

El DT de la UC, Daniel Garnero, confirma el once para el Clásico Universitario.

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FORMACIÓN DE LA U

El entrenador de la U, Fernando Gago, confirma la formación para el Clásico Universitario.

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INFORMACIÓN CRUZADA

El parte médico de la UC con los jugadores que se pierden el Clásico Universitario.

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TODO LISTO

El camarín de la U está listo en el Claro Arena.

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PANFLETOS AZULES

Los hinchas de la U no estarán presentes en el Claro Arena, pero dejaron mensajes en las inmediaciones al estadio a través de unos panfletos.

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LLEGA LA U

El plantel azul llega al Claro Arena, con un mensaje en su bus.

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NUEVO HORARIO

Recordemos que el horario del Clásico Universitario fue modificado. En primera instancia iba a arrancar a las 17:15 horas, pero tras petición de las autoridades se cambió el inicio del partido a las 12:30 horas.

¡BUENOS DÍAS!

Hola amigas y amigos de RedGol, bienvenidos al relato del partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la Liga de Primera. 

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