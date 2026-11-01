U. Católica vs U. de Chile: ver EN VIVO y streaming el Clásico Universitario por la Liga de Primera

Los cruzados reciben a los azules en el Claro Arena en un partido fundamental por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Partidazo. Universidad Católica y Universidad de Chile jugarán un Clásico Universitario fundamental, en el marco de fecha 26 de la Liga de Primera.

El encuentro entre cruzados y azules estuvo marcado por la polémica en la previa, ya que el duelo modificó su horario este viernes, cuando pasó de las 17:15 a las 12:30 horas, tras petición de la autoridades.

Para la UC la victoria es una obligación, si es que aspira a pelearle el puesto del Chile 2 a la propia U, que por ahora está en el segundo lugar de la tabla de posiciones, tras Colo Colo.

El Clásico también es vital para el elenco laico, que necesita de los tres puntos para así mantener viva la ilusión de luchar hasta las fechas finales por el título con el Cacique, que antes del inicio del partido está 10 unidades encima de la U.

Como es habitual, el partido será transmitido por TNT Sports y también irá por la plataforma streaming de HBO+.

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En vivo: Universidad Católica vs Universidad de Chile por la Liga de Primera