¿Qué resultados le sirven a Colo Colo en el Clásico Universitario entre la UC y la U?

Los albos están muy atentos a lo que ocurra en el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile en el Claro Arena.

Colo Colo vivió una verdadera fiesta el pasado viernes en el estadio Monumental, porque el líder de la Liga de Primera volvió a las victorias y goleó a Universidad de Concepción.

Los albos se sacaron de encima la mala racha de cuatro partidos sin ganar, y no tuvieron piedad frente al Campanil, ya que sentenciaron una sólida victoria por 6-1, con cuatro goles de Javier Correa.

El triunfo le permite sumar calma a Colo Colo de cara al final de la Liga de Primera, donde es el puntero, y toma palco para el venidero Clásico Universitario, que arranca este domingo a las 12:30 horas entre Universidad Católica y Universidad de Chile.

ver también Vozinha busca un récord nunca antes visto en Colo Colo: tiembla registro de Justo Villar

¿Qué resultado le conviene a Colo Colo en el Clásico Universitario?

El equipo de Fernando Ortiz estará muy atento a lo que ocurra en el Claro Arena, debido a que hay un resultado que le da la chance de ser campeón en la próxima fecha.

Si Universidad Católica se hace respetar en la precordillera y derrota a Universidad de Chile, Colo Colo quedará a 10 puntos de los azules, con 12 en disputa. Es decir, su los albos vencen en la jornada siguiente a Ñublense en Chillán serán campeones.

Universidad Católica y Universidad de Chile se miden en el Claro Arena. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

En al caso que se produzca una victoria de la U, equipo que viene en racha, tampoco le sabrá del todo mal al puntero, ya que aquello significará que sella su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, ya que será matemáticamente imposible para la UC superarlo en la tabla.

En resumen, a Colo Colo le sirve una victoria de Universidad Católica sobre Universidad de Chile para cumplir con su gran objetivo antes de tiempo y buscar la estrella número 35 de su historia en la próxima fecha ante Ñublense de visita.

En síntesis

Javier Correa anotó cuatro goles en la victoria 6-1 de Colo Colo ante la UdeC.

en la victoria 6-1 de Colo Colo ante la UdeC. Colo Colo será campeón si la UC vence a la U y derrotan a Ñublense.

si la UC vence a la U y derrotan a Ñublense. Clasificará a Copa Libertadores 2027 de manera directa si Universidad de Chile gana el clásico.

ver también Javier Correa logra un récord personal impactante y protagoniza la mejor temporada de su vida en Colo Colo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera