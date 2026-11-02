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Colo Colo vs. Racing ya tiene transmisión confirmada: horario y dónde ver EN VIVO el amistoso

El Cacique enfrentará al cuadro argentino durante noviembre en Concepción, durante el receso por la Fecha FIFA.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo tendrá un amistoso frente a Racing.
© Photosport.Colo Colo tendrá un amistoso frente a Racing.

Colo Colo tendrá una prueba internacional durante el receso de noviembre, donde se medirá ante Racing de Avellaneda en un amistoso programado para el viernes 13 de noviembre en Concepción.

Partido que servirá para que el Cacique mantenga el ritmo durante la última Fecha FIFA 2026, en medio de una etapa clave de la temporada, en la lucha por el título de la Liga de Primera y Copa Chile todavía.

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¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Racing?

Según informó DaleAlbo, ESPN consiguió los derechos de transmisión del amistoso, por lo que el partido estará disponible a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma de streaming.

Ojo, todavía falta confirmar si el encuentro también será emitido por alguna de las señales de televisión por cable de ESPN o si se transmitirá exclusivamente por la aplicación.

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¿Cuándo y dónde juega Colo Colo vs. Racing?

El amistoso internacional entre Albos y la Academia, está programado para el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Por el momento, aún hay detalles para el inicio de la venta de entradas. Se contempla un aforo de 23.500 espectadores, aunque las autoridades deberán ratificar esa cifra y las medidas de seguridad correspondientes.

En resumen…

  • Partido: Colo Colo vs. Racing de Avellaneda.
  • Fecha y hora: viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas.
  • Transmisión: Disney+ Premium; falta confirmar si también irá por TV cable.
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