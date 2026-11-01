A los dirigidos por Fernando Ortiz les basta con ganar o que los Azules pierdan para ser campeones en la siguiente fecha.

El triunfo de Colo Colo y la derrota de Universidad de Chile en esta jornada parecen haber dejado definido el torneo. Por esta razón, la ANFP cambió la programación de la última fecha.

Los Albos abrieron la fecha goleando a Universidad de Concepción, por lo que esperaron tranquilos desde la cima qué sucedía en el clásico entre los Azules y Universidad Católica. Los dirigidos por Daniel Garnero les dieron una mano y ahora todo está encaminado para la vuelta olímpica de los de Macul.

La nueva programación

Luego de esta 26° fecha de la Liga de Primera, Colo Colo amplió su ventaja a 10 puntos sobre Universidad de Chile. Como solo restan cuatro partidos, al equipo de Fernando Ortiz les basta con una victoria más para asegurar un nuevo título para sus vitrinas.

Si el Romántico Viajero pierde su siguiente encuentro, también la copa se va Macul. Al final, parece ser que todos los caminos llevan a Roma. Para evitar que el Cacique sea campeón por TV o sin estar en el terreno de juego, es que desde la ANFP decidieron modificar la programación.

ver también Tras el la derrota de la U ante la UC: El resultado con que Colo Colo será campeón en su visita a Ñublense

Colo Colo estaba agendado para jugar como visita frente a Ñublense el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, mientras Universidad de Chile debía enfrentar a Cobresal el lunes 9 del mismo mes a las 20:00 horas. Sin embargo, por la opción de que los Albos bajen una nueva estrella, todo se modificó.

Ahora tanto Colo Colo como Universidad de Chile jugarán el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas. De esta manera, el campeón o si sigue el suspenso en el torneo, se definirá en el terreno de juego y no en TV. Final apasionante del torneo.

Colo Colo está muy cerca de ser campeón. Imagen: Photosport

Los Albos no dependen de nadie. Si ganan, será campeones. La única forma de que se les escape el torneo, es que no puedan vencer a Ñublense y que la U sí derrote a Cobresal. Las probabilidades, la tabla y el rendimiento favorecen al lado blanco de la fuerza.