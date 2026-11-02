Como una forma de sacar la presión en la semana en que pueden ser campeones, el DT hizo practicar a todo el plantel en el Monumental.

Colo Colo venció finalmente a Deportes Puerto Montt alcanzando las semifinales de la Copa Chile 2026, por lo mismo ahora se meten con todo al duelo decisivo del fin de semana.

Esto, porque los albos se pueden coronar como campeones el domingo, cuando visiten a Ñublense en Chillán, por lo mismo el técnico Fernando Ortiz no quiere que sus jugadores pierdan el foco.

Por lo mismo, una vez terminado el partido en el estadio Monumental, de inmediato llamó a sus jugadores y comenzó un entrenamiento, el que pudieron ver algunos hinchas.

Fernando Ortiz organizó un entrenamiento nocturno en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

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Colo Colo se quedó en entrenamiento para sacar la presión

Fernando Ortiz tiene claro que este domingo pueden ser campeones de la Liga de Primera, por lo mismo quieren bajarle presión a sus jugadores en Colo Colo incluso con particulares entrenamientos.

“Trabajamos con el mismo objetivo desde enero, hay resultado que cumple el objetivo, acá vamos a entrenar y prepara el partido del domingo”, destacó en la cancha del Monumental, mientras los hinchas se retiraban tras la victoria ante Puerto Montt.

Si bien le volvieron a preguntar por el título, Ortiz no quiere ni pensarlo: “El entrenamiento no quiero ir mas allá, no es algo que no ruede en la cabeza, pero el enfoque es estar preparados para hacer un buen partido”.