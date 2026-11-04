En el Capo de Provincia lamentaron un problema físico que podría marginar a un defensor del duelo ante los Piratas, pero también crecen las expectativas de recuperar a un bastión del mediocampo para la recta final.

El triunfo de O’Higgins ante Ñublense hizo que el equipo celeste pudiera enfocar sus esfuerzos en mayor medida para disputar la final de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido. Aquellos tres puntos que rescató en Rancagua el equipo adiestrado por Lucas Bovaglio ahuyentó el fantasma del descenso.

Por lo mismo, el Capo de Provincia puede tomar decisiones con la mira fija al duelo ante los Piratas. A pesar de que debe enfrentar a Universidad de Concepción en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026. En ese contexto, Bovaglio se enteró de una mala noticia.

Uno de sus zagueros centrales sufrió un problema físico que podría dejarlo sin chances de disputar el partido por el trofeo copero. Se trata de Nicolás Garrido, marcador surgido en las inferiores de Colo Colo que anotó un gol en el empate contra Cobresal.

Nicolás Garrido celebró así el tanto de cabeza que le marcó a Cobresal en Rancagua. (Jorge Loyola/Photosport).

“Sufre un esguince grado 2. Será baja este domingo y probablemente no alcance a estar para la final de la Copa de la Liga”, reportó el periodista Javier Limardo, quien suele tener información certera de la interna celeste. Así las cosas, el DT argentino de O’Higgins probablemente tache el apellido de Garrido.

Tweet placeholder

ver también Hernán Caputto implora por la final de Copa de La Liga: “Que haya fecha para poder planificar”

O’Higgins sueña con recuperar a Juan Leiva para la final vs Coquimbo Unido

Mientras O’Higgins tiene la duda de que Nicolás Garrido esté en condiciones de disputar la final vs Coquimbo Unido, por otro lado el cuadro celeste despertó su ilusión por recuperar a un desgarrado. Un incansable centrocampista que ha sido un bastión en la campaña.

Las referencias son para Juan Leiva, quien dio señales positivas. “Continúa avanzando en su recuperación y ya realiza trabajos con balón. Lo acerca progresivamente a su retorno a las canchas para la recta final de la temporada”, aseguró el medio O’Higgins Total.

Por lo pronto, el Capo de Provincia debe afrontar cinco partidos para cerrar la campaña. Uno es frente al Campanil en condición de visitante para luego jugar ante los Piratas en la final. Tras eso, O’Higgins recibirá a Universidad de Chile, visitará a Everton de Viña del Mar y le pondrá punto final a la Liga de Primera vs Coquimbo Unido.

ver también Juan Román Riquelme recuerda a la Católica y otro equipo chileno tras la victoria de Boca Juniors vs River Plate

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

O’Higgins suma 31 puntos al cabo de 26 partidos en la Liga de Primera 2026 y está mucho más abajo de lo presupuestado en la tabla a falta de cuatro encuentros.